Minister van Justitie Vincent Van Quickenborne maakt het dit jaar nog mogelijk om verkeersboetes in schijven te betalen. Dat melden de kranten van Mediahuis. "Ons beleid dient menselijker te zijn", laat minister Van Quickenborne optekenen in de kranten.

Vandaag is het nog niet mogelijk een afbetalingsplan aan te vragen voor een verkeersboete: wie een boete in stukken betaalt, moet bijkomende kosten betalen. Dat zal dit jaar nog veranderen. Zowel bij een onmiddellijke inning door de politie als bij een minnelijke schikking van het parket, zal voor verkeersboetes tot 3.000 euro een afbetalingsplan kunnen worden aangevraagd via de website van de FOD Justitie.

Tot dusver werden afbetalingsplannen enkel toegestaan voor strafrechtelijke boetes, nadat ze per brief werden aangevraagd. Vanaf oktober zullen voor die boetes digitale afbetalingsplannen kunnen worden aangevraagd. De afbetalingsplannen voor verkeersboetes volgen later dit jaar. "De betaling kan daarbij gespreid worden over maximaal zes maanden, waarbij je zelf je maandelijkse vervaldag kiest. De afbetalingsplannen zijn bovendien vrij van intrest", aldus nog minister Van Quickenborne.

Vandaag is het nog niet mogelijk een afbetalingsplan aan te vragen voor een verkeersboete: wie een boete in stukken betaalt, moet bijkomende kosten betalen. Dat zal dit jaar nog veranderen. Zowel bij een onmiddellijke inning door de politie als bij een minnelijke schikking van het parket, zal voor verkeersboetes tot 3.000 euro een afbetalingsplan kunnen worden aangevraagd via de website van de FOD Justitie.Tot dusver werden afbetalingsplannen enkel toegestaan voor strafrechtelijke boetes, nadat ze per brief werden aangevraagd. Vanaf oktober zullen voor die boetes digitale afbetalingsplannen kunnen worden aangevraagd. De afbetalingsplannen voor verkeersboetes volgen later dit jaar. "De betaling kan daarbij gespreid worden over maximaal zes maanden, waarbij je zelf je maandelijkse vervaldag kiest. De afbetalingsplannen zijn bovendien vrij van intrest", aldus nog minister Van Quickenborne.