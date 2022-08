De Waalse regering wil elk huis met een toeristische ­bestemming een vergunningplicht opleggen, zo melden de kranten van Mediahuis woensdag. Zo wil de regering vastgoed betaalbaar houden voor jonge Walen.

Over vergunningen voor gîtes in de ­Ardennen wordt al jaren ­gesproken, maar volgens sommige Waalse gemeenten is de ­situatie zo nijpend dat er dringend ingegrepen moet worden.

De Waalse regering heeft oor naar die eis. Zo wil Waals minister van Ruimtelijke Ordening Willy Borsus (MR) alle huizen met een toeristische bestemming verplichten een vergunning aan te vragen. "Het is geen maatregel om Vlamingen te pesten. Vlaamse ­investeringen en toeristen blijven welkom. Maar we geven de kans aan ­gemeenten en steden om zelf een beslissing te nemen waar ­nodig", zegt hij in de kranten.

Wildgroei aan Vlaamse gîtes

Sinds de lockdown trokken veel Vlamingen naar de Ardennen om een tweede verblijf te kopen, of een gîte te openen. "Door de grote vraag naar vastgoed kunnen jonge Walen de marktprijs voor een huis in de ­eigen gemeente niet meer betalen", zegt Audrey Carlier, schepen voor Toerisme in het dorpje Rendeux.

Volgens Carlier vormt het grote aantal vakantiehuizen Rendeux ook om tot een dorpje waar alleen in het weekend iets te beleven valt. "We willen de balans tussen het dorpsleven en het toerisme bewaken", zegt Carlier.

