Consumenten zouden geen slachtoffer meer mogen zijn van vervroegde veroudering.

Hiermee worden alle manieren bedoeld waarmee fabrikanten de levensduur van producten beperken. Denk maar aan de wasmachine die na vijf jaar stuk gaat door de slechte kwaliteit van één enkel klein onderdeel. Of de vervroegde veroudering die een bekende smartphonefabrikant toepaste bij oudere modellen, omdat hij een nieuwe model had uitgebracht. In Frankrijk bestaat er een herstelscore voor producten. Federaal minister van Leefmilieu Zakia Khattabi inspireerde zich daarop voor haar wetsontwerp over herstelscores: die geven aan hoe makkelijk een toestel te herstellen is. Met die wet zouden verkopers in België vanaf 2023 verplicht worden om een herstelbaarheidsindex op elektronica te vermelden. Dit zou ook een enorme ecologische impact hebben. In 2021 werd maar liefst 87.000 ton elektronisch afval ingezameld!

Toch een kritische noot bij de score, die opgebouwd is uit verschillende criteria. Test-Aankoop verwijst naar de iPhone 12, die slecht scoort op de beschikbaarheid van wisselstukken, maar heel goed op informatie na verkoop. Daardoor haalt de iPhone 12 bij onze zuiderburen een goede gemiddelde score van 6/10. "Maar we dagen iedereen uit die zijn iPhone 12 toch wil herstellen", klinkt het bij Test-Aankoop.

