Binnenkort belastingvermindering voor rechtsbijstandsverzekering

Zoals veel polissen, is de rechtsbijstandsverzekering niet verplicht. Maar als je - als dader of slachtoffer - betrokken bent in een juridisch conflict kan ze heel nuttig zijn. Wil je een rechtsbijstandsverzekering (RB) sluiten, dan zijn er twee mogelijkheden : ofwel voeg je een luik rechtsbijstand toe bij een ander verzekeringscontract, ofwel sluit je een aparte overeenkomst voor rechtsbijstand. Volgende verzekeringscontracten voorzien vaak in een luik rechtsbijstand: de familiale, de woonverzekering, de autoverzekering. In dit geval komt de RB verzekering enkel tussen voor geschillen die te maken hebben met de verzekering waar ze bij hoort. Bijvoorbeeld: een RB in het kader van een autoverzekering zal enkel tussenkomen bij een juridisch conflict mbt je wagen, een ongeval bijvoorbeeld. Als een RB gekoppeld is aan een ander contract, dan zijn alle verzekerde personen ook gedekt door de RB. Bijvoorbeeld bij een familiale: alle personen die onder één dak wonen zijn gedekt. Ze zijn dan ook allemaal gedekt voor RB.

Maar je kan dus ook een apart verzekeringscontract voor rechtsbijstand sluiten. De domeinen die gedekt zijn kunnen dan uitgebreider zijn en variëren volgens het contract dat je gekozen hebt: problemen in verband met consumentenrecht, arbeidsrechtelijke geschillen, geschillen met de fiscus,...

Zoals bij elke verzekering is het belangrijk dat je goed weet wat er gedekt is en wat niet. Sluit je zo'n verzekering rechtsbijstand, stel je dan eerst volgende vragen: welke geschillen zijn gedekt? Welke geschillen worden uitgesloten? Welke bedragen worden verzekerd? Zijn de verzekerde bedragen begrensd? Wordt er een vrijstelling (franchise) toegepast?

Vrije keuze van advocaat

Voor welk type rechtsbijstandsverzekering je ook gaat, je bent steeds vrij in de keuze van je advocaat. Maar als jouw keuze voor een advocaat ingaat tegen het advies van je verzekeraar, dan kan het zijn dat je slechts de helft van de kosten en erelonen terugbetaald krijgt. Dat is namelijk het geval indien de geraadpleegde advocaat de visie van de verzekeraar bevestigt. Kom je door het kiezen van je advocaat toch tot een beter resultaat dan wanneer je de stelling van de verzekeraar was bijgetreden, dan moet de verzekeraar alsnog alle kosten dekken. (Bron: ABC Verzekering, Assuralia)

Belastingvermindering

Op de website van minister Koen Geens, vind je volgende toelichting bij de plannen om de rechtsbijstandsverzekering fiscaal aftrekbaar te maken

"Wie al een bouwgeschil of echtscheiding meemaakte, weet dat in aanraking komen met justitie en advocaten een ferme duit kan kosten, zeker wanneer een zaak aansleept. Om de rechtspraak toegankelijk te houden, kondigde minister van Justitie Koen Geens in zijn grote justitieplan een hervorming van de rechtsbijstandsverzekeringen aan. De regering-Michel raakte het daar eind vorig jaar over eens, maar kwam vervolgens ten val. CD&V-Kamerlid Griet Smaers heeft het wetsontwerp van justitieminister Geens nu in een wetsvoorstel gegoten. 'Er zal een belastingvermindering van 40% worden toegekend op verzekeringspremies tot 310 euro. Dat komt dus neer op 124 euro', aldus Smaers. Voor zo'n premie moet een verzekeraar zijn klanten dekken tot minstens 13.000 euro in burgerlijke zaken, 13.500 euro in strafzaken en 6.750 euro in bouwgeschillen. 'De vrije keuze van advocaat blijft wel gegarandeerd', benadrukt Geens. 'Voor de rechtsbijstandsverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. Een advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te conventioneren of niet.'