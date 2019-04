Sinds de invoering op 1 juni vorig jaar hebben al 946 Vlamingen er meteen bij de aankoop van hun woning voor gekozen om minder registratierechten te betalen in ruil voor een ingrijpende energie-renovatie binnen vijf jaar.

Wie zijn woning binnen vijf jaar na aankoop ingrijpend energetisch renoveert volgens bepaalde voorwaarden, moet maar 6 procent registratierechten betalen in plaats van de gebruikelijke 7 procent. Ook wie pas na de aankoop beslist om dat te doen, kan de korting nog terugbetaald krijgen.

"Bij de hervorming van de koopbelasting is resoluut beslist om ingrijpende energetische renovaties te belonen", zegt minister Peeters. "Al bijna 1.000 Vlamingen hebben tot nu toe gebruikgemaakt van het verlaagde tarief om hun woning energetisch te renoveren. Een hoopvol cijfer na 10 maanden."

Voor een Ingrijpende Energetische Renovatie (IER) is een bouwaanvraag nodig. Daarna moet ten minste 75 procent van de buitenschil van de woning geïsoleerd zijn én moet het verwarmings- of koelingssysteem vervangen zijn. De woning wordt zo bijna even energiezuinig als een nieuwbouw.