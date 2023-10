Wie bouwt of verbouwt, moet vanaf 2 oktober een regenwaterput van minstens 5.000 liter laten steken. De aflopende regeling verplicht, ongeacht het dakoppervlakte, een put van minstens 5.000 liter. Maar dat verandert: 5.000 liter blijft het minimum, maar bij een dakoppervlak groter dan 80 m² hoort voortaan een put van 7.500 liter. Is het dak groter dan 120 m², dan moet de put minstens 10.000 liter kunnen opvangen.

De maatregel maakt deel uit van de plannen van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir om Vlaanderen beter te wapenen tegen de droogte en mensen thuis over voldoende water te laten beschikken. "Elke druppel telt", wat betreft Demir. "Daarom scherpen we de hemelwaterverordening aan: regenwater opvangen en hergebruiken wordt de regel, net als meer ruimte om water in de bodem te laten sijpelen. Regenwater afvoeren wordt de uitzondering.

De nieuwe regels gelden enkel voor nieuwe projecten zoals nieuwbouw, grondige verbouwingen of ingrepen aan de afval- én hemelwatervoorziening.

Binnen die nieuwe regeling ontspringt het openbaar domein niet langer de dans, maar wegens de complexiteit van grotere bouwwerken volgt dat in januari 2025.

