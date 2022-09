De financiële sector engageert zich om particulieren zo goed mogelijk doorheen de energiecrisis te loodsen, door een algemeen betalingsuitstel mogelijk te maken voor woonkredieten. Wat zijn de voorwaarden?

De banken verbinden zich ertoe om de gebruikelijke dossier- of administratiekosten niet aan te rekenen.

Toekenningsvoorwaarden

Je kan als particulier betalingsuitstel van je woonkrediet krijgen als:

jouw woonkrediet is aangegaan op je hoofdverblijfplaats in België (op het moment dat de aanvraag tot betalingsuitstel wordt gedaan).

jouw totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een belegginsportefeuille bij je eigen of andere bank is kleiner dan 10.000 euro. Pensioensparen wordt niet meegerekend

op 1 maart 2022 had je geen betalingsachterstand, geregistreerd in de Centrale voor Kredieten aan Particulieren (CKP)

je hebt een afbetalingsplan dat loopt of dat je aangevraagd hebt bij je energieleverancier.

Voor welke periode?

Je kan betalingsuitstel aanvragen in de periode van 1 oktober 2022 tot en met 31 maart 2023. Maar je kan enkel uitstel vragen voor toekomstige aflossingen.

Doe je aanvraag op tijd. Reken op 10 kalenderdagen om je aanvraag voor het betalingsuitstel te verwerken.

Wil je betalingsuitstel vragen, contacteer dan jouw bank vanaf 19 september 2022 om te bekijken of je aan de voorwaarden voldoet. Dat kan op afspraak of via de beschikbare digitale kanalen van de bank (e-mail, chat, mobiele app,...) en via telefoon.

Bron: Febelfin

