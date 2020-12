Op 1 januari 2021 draagt HR Rail de betaling van de pensioenen van de Belgische spoorwegen over aan de Federale Pensioendienst.

Mensen wisselen steeds vaker van job en hebben vaak meerdere werkgevers, meerdere beroepen, meerdere statuten. De pensioendossiers worden bijgevolg ingewikkelder. Het is dus heel belangrijk om alle informatie over de pensioendossiers te centraliseren en beschikbaar te stellen via een uniek aanspreekpunt.

Na de overdracht van de toekenning van de pensioenen van de Spoorwegen in 2017, is de overdracht van hun betaling de laatste stap in de centralisatie van het beheer van het pensioendossier van de gepensioneerden van de Spoorwegen. De 46 500 betrokken gepensioneerden ontvangen voortaan al hun pensioenen in één unieke betaling, op dezelfde datum, via dezelfde betaalwijze.

Door de gegevens te verzamelen, kan elke gepensioneerde van de Spoorwegen zijn online pensioendossier bekijken op mypension.be, onder meer om zijn betalingen en zijn briefwisseling op te volgen.

Meer info vind je op de website www.mijnhrrailpensioen.be

