De vakantie staat voor de deur en velen onder ons hebben mooie vooruitzichten in het buitenland: een citytrip, een familievakantie, een meerdaagse trektocht... Febelfin lijst op hoe je ter plekke best betaalt en geld afhaalt.

Wil je zorgeloos op vakantie vertrekken? Ontdek hieronder alles wat je moet weten over betalen in het buitenland. Febelfin biedt informatie over je betalingen in verre oorden.

Eerst en vooral raadt Febelfin af om een hoop euro's te laten omwisselen in de lokale munt van je bestemming en om te vertrekken met een portefeuille vol bankbiljetten. Je kan een kleine hoeveelheid cash meenemen voor de zekerheid, maar het handigst én het veiligst is om digitaal te betalen.

Betalen met een debetkaart of kredietkaart

Binnen de eurozone kan jevolledig kosteloos met je debetkaart of kredietkaart betalen.

Buiten de eurozone isbetalen met je debetkaart of kredietkaart niet kosteloos. Betalen met je kredietkaart is meestal het voordeligst. Check voor je vertrekt de tarievenlijst van je bank om te zien wat de beste optie is. Bij bepaalde terminals kan je kiezen om in euro of in de lokale munt te betalen. Doorgaans is betalen in de lokale munt voordeliger dan in euro.

Wil je je debetkaart gebruiken buiten de eurozone, dan moet je die eerst deblokkeren voor je vertrekt. Contacteer hiervoor je bank of regel het via je bankapp.

Ga je naar de VS? Sommige kredietkaarten moeten ook gedeblokkeerd worden. Contacteer hiervoor je bank of regel het via je bankapp.

En contactloos betalen met je kaart?

Check de terminal van de handelaar. Zie je daar het symbool op staan voor contactloos betalen? Dan kan je net zoals in België contactloos betalen. De lokale limiet per transactie, zoals bepaald door je bank (in België is dat 50 euro), zal altijd nageleefd worden.

Geld afhalen aan een automaat

Als je geld afhaalt met je debetkaart binnen de eurozone, dan is dat aan dezelfde tarieven als in België. Je bank rekent je hiervoor dus niets extra aan. De lokale bank rekent soms wel kosten aan voor het gebruik van hun automaten. Geld afhalen binnen de eurozone met de kredietkaart is niet kosteloos. Check voor je vertrekt de tarievenlijst van je bank.

Wil je geld afhalen buiten de eurozone? Check op voorhand de tarievenlijsten van je bank om goed te weten wat het je zal kosten. Hiervoor kunnen immers zowel voor de debetkaart als voor de kredietkaart extra kosten worden aangerekend.

Wil je geld afhalen met je kredietkaart, ga dan voor grotere bedragen. Dat is meestal het voordeligst.

Betalen met je smartphone

Beschikt de handelaar over een QR-code? Het kan gebeuren dat je bank- of betaalapp de code niet kan lezen. Dat komt omdat mobiel betalen vaak lokaal en niet internationaal aangeboden wordt. Het is dus mogelijk dat je als Belg geen gebruik kan maken van een betaaloplossing in een ander land.

Gebruik je Apple Pay of Google Pay en biedt de lokale handelaar dit aan? Dan kan je dit ook op je bestemming gebruiken.

Kaart kwijt of gestolen in het buitenland?

Verwittig Card Stop onmiddellijk bij verlies of diefstal van je debetkaart of kredietkaart. Card Stop zal je betaalkaarten blokkeren. Het nummer is gemakkelijk te bereiken vanuit het buitenland (24u op 24u en 7 dagen op 7): +32 78 170 170.

Ook wanneer je je kaart nog in je bezit hebt en je bepaalde verrichtingen op je rekeninguittreksels niet herkent of als je je persoonlijke pin- of responsecode hebt doorgegeven aan een oplichter, bel je naar Card Stop en naar je bank. De website van Card Stop heeft een nieuwe pagina, waar alle contactinformatie per bank terug te vinden is,

Bron: Febelfin

