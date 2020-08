Er wordt amper betalingsuitstel voor consumentenleningen gevraagd. Dat schrijft De Tijd op basis van cijfers van de Economic Risk Management Group.

Wat is een consumentenkrediet ?

Een consumentenkrediet is een lening die de consument de mogelijkheid biedt om een uitgave te financieren waarvoor hij geen geld heeft. Deze lening is geschikt voor de aankoop van consumptiegoederen en diensten. Bijvoorbeeld om een auto te kopen of een kapotte stookketel of wasmachine te vervangen.

Een kredietgever of kredietbemiddelaar leent u een bepaalde som. U betaalt die lening binnen een bepaalde periode terug. Voor deze dienstverlening betaalt u een vergoeding in de vorm van rente en kosten. Alleen een kredietgever die van kredieten verstrekken zijn beroep heeft gemaakt, kan een consumentenkrediet toekennen. Bovendien moet zo'n kredietgever hiervoor eerst van de FOD Economie een specifieke toelating krijgen.

Voorbeelden van kredietgevers zijn:

banken;

aan autoverkopers gekoppelde financieringsmaatschappijen;

supermarkten die u een financiering aanbieden;

maatschappijen die u kredietkaarten of vergelijkbare kredietmiddelen ter beschikking stellen, enz.

De verschillende formules consumentenkrediet Lening op afbetaling

Verkoop op afbetaling

Financieringshuur (leasing)

Kredietopening

Overbruggingskrediet

Geoorloofde debetstand op een rekening

Overschrijding

Betaalpauze slaat niet aan

De financiële steunmaatregel van de federale regering is sinds de invoering in mei bijna onbenut gebleven. Voor slechts 6.768 consumentenkredieten is uitstel verleend. Dat is 0,3 procent van het totale aantal kredieten.

Betalingsuitstel voor hypothecaire leningen slaat wel aan. Daar staat de teller op 122.373.

