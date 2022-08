De Belgische groothandelsprijs voor stroom blijft omhooggaan. Dat blijkt dinsdag uit de gegevens van de elektriciteitsbeurs Epex Spot.

Voor stroom die woensdag geleverd wordt, bedraagt de gemiddelde prijs dinsdag 611,97 euro per megawattuur. De prijs piekt zelfs op 850 euro per megawattuur voor levering tussen 19 en 20 uur.

Daarmee blijft de ongeziene stijging van de stroomprijs duren. Recordprijzen voor aardgas, het uitliggen van verscheidene Franse kerncentrales en lage waterstanden doen de stroomprijs de hoogte in schieten. Daarbij komt nog eens een gebrek aan wind in continentaal Europa en de huidige hoge temperaturen, waardoor onder meer airco's en ventilatoren overuren draaien en de energievraag stijgt.

