Zijn de Belgen bang dat ze hun gewoonten moeten aanpassen aan de inflatie die wordt aangewakkerd door het conflict in Oekraïne? Dat heeft HelloSafe, vergelijker van financiële producten, proberen achterhalen met een enquête.

Het schrikbeeld van de oorlog wordt steeds beangstigender. Meer dan de helft van de Belgen zegt bezorgd te zijn dat de oorlog naar hun land komt. Maar ze zijn ook zeer bezorgd over de gevolgen van het conflit voor hun budget. Vier op vijf Belgen verwacht dat de oorlog een directe weerslag op hun portefeuille zal hebben, een teken dat de tendens onder de bevolking niet naar optimisme neigt.

De 46 plussers maken zich meer zorgen

De leeftijdsgroep 46-55 jaar zich het meest zorgen te maken over de oorlog, op de voet gevolgd door de leeftijdsgroep 55+. Jongeren daarentegen lijken zich veel minder zorgen te maken over deze kwestie, vooral 16- tot 25-jarigen. Dit zou kunnen worden verklaard door het feit dat zij zich, in tegenstelling tot de oudere leeftijdsgroepen, niet zo bewust zijn van de mogelijke economische gevolgen voor het land.

Het is interessant te noteren datde verschillende leeftijdsgroepen niet bezorgd zijn over de inflatie van dezelfde producten. De stijging van de olieprijs lijkt meer een zorg te zijn voor de 16- tot 25-jarigen, in tegenstelling tot andere soorten producten. We stellen ook vast dat hoe ouder de respondenten zijn,des te wijdverspreide de angsten zijn in alle geteste uitgavencategorieën.

Een verdere stijging van de brandstofprijzen

Welke uitgavenposten zij het meest vrezen te zien verhogen? Het zal u niet verbazen dat de brandstofprijs bovenaan staat (78,7%), op de voet gevolgd door de energierekeningen (77,4%) en de voedselprijzen (74,8%). Bovendien heeft 56,6% van hen geantwoord dat zij vreesden voor een toename in deze drie categorieën samen.

Dit is een onheilspellende trend, vooral omdat het gezinsbudget al zwaar is getroffen door twee jaar gezondheidscrisis.

De ondervraagden zijn ook geneigd grote concessies te doen om geld te besparen. Bijgevolg:

51,5% van de Belgen zegt bereid te zijn minder de auto te gebruiken,

28,6% van hen zegt bereid te zijn hun energieverbruik te verminderen,

19,4% is ook bereid te bezuinigen op het vrijetijdsbudget.

