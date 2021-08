Ook in 2021 stelt de Belg zijn vakantie voorlopig uit: in de eerste zeven maanden van dit jaar is maar 3,94% van de werkbare uren naar vakantie gegaan. Er is dus duidelijk een inhaalbeweging nodig.

In de eerste zeven maanden van dit jaar is maar 3,94% van de werkbare uren naar vakantie gegaan. Voor corona, in 2019, haalden de Belgische bedrijven in dezelfde periode al een vakantieaandeel van 4,8%. Dat aandeel maakte in het eerste coronajaar 2020 een flinke duik naar 4,14%. De trend dat Belgische werknemers minder geneigd zijn om in de eerste jaarhelft vakantie op te nemen zet zich dus door.

Marijke Beelen, experte vakantie bij Acerta: "Het is van groot belang om op tijd stil te staan bij de vakantiecijfers. Naast het feit dat vakantie bedoeld is om werknemers tijdig te laten 'bijtanken', is het sowieso een wettelijke verplichting om op 31 december de teller van de wettelijke vakantiedagen op nul te hebben. Met de cijfers voor de periode januari-juli 2021 weten we nu al dat er een inhaalbeweging nodig zal zijn om de saldi weer op nul te krijgen."

Tijdig vakantie inplannen, voorkomt moeilijkheden

De lage vakantiecijfers vallen deels te verklaren door thuiswerk, onzekerheid over reismogelijkheden en tijdelijke werkloosheid. Deze factoren speelden ook in 2020 en zorgen ervoor dat almaar meer werknemers hun vakantie uitstellen.

Marijke Beelen: "Zelfs als werknemers nog een statuut van tijdelijke werkloosheid hebben, blijft vakantie nodig én interessant. Al was het maar omdat daar een volwaardig loon tegenover staat en voor de positieve impact op de 13e maand voor diverse sectoren. Hoe dan ook moet de wettelijke vakantie op en met de cijfers die we vandaag zien, in alle sectoren en bij zowel grote als kleinere bedrijven, kunnen werkgevers dit beter niet op zijn beloop laten. Nu is een goed moment om te plannen. Een overzicht van de intenties voor zover bekend, kan een goed en eenvoudig begin zijn. Als we nu de puzzel leggen, krijgen werk en vakantie straks elk hun billijke deel."

*De gegevens zijn gebaseerd op de werkelijke gegevens van een set van 260.000 werknemers in dienst bij meer dan 40.000 werkgevers uit de private sector, waartoe zowel kmo's als grote ondernemingen behoren.

In de eerste zeven maanden van dit jaar is maar 3,94% van de werkbare uren naar vakantie gegaan. Voor corona, in 2019, haalden de Belgische bedrijven in dezelfde periode al een vakantieaandeel van 4,8%. Dat aandeel maakte in het eerste coronajaar 2020 een flinke duik naar 4,14%. De trend dat Belgische werknemers minder geneigd zijn om in de eerste jaarhelft vakantie op te nemen zet zich dus door.Marijke Beelen, experte vakantie bij Acerta: "Het is van groot belang om op tijd stil te staan bij de vakantiecijfers. Naast het feit dat vakantie bedoeld is om werknemers tijdig te laten 'bijtanken', is het sowieso een wettelijke verplichting om op 31 december de teller van de wettelijke vakantiedagen op nul te hebben. Met de cijfers voor de periode januari-juli 2021 weten we nu al dat er een inhaalbeweging nodig zal zijn om de saldi weer op nul te krijgen."De lage vakantiecijfers vallen deels te verklaren door thuiswerk, onzekerheid over reismogelijkheden en tijdelijke werkloosheid. Deze factoren speelden ook in 2020 en zorgen ervoor dat almaar meer werknemers hun vakantie uitstellen.Marijke Beelen: "Zelfs als werknemers nog een statuut van tijdelijke werkloosheid hebben, blijft vakantie nodig én interessant. Al was het maar omdat daar een volwaardig loon tegenover staat en voor de positieve impact op de 13e maand voor diverse sectoren. Hoe dan ook moet de wettelijke vakantie op en met de cijfers die we vandaag zien, in alle sectoren en bij zowel grote als kleinere bedrijven, kunnen werkgevers dit beter niet op zijn beloop laten. Nu is een goed moment om te plannen. Een overzicht van de intenties voor zover bekend, kan een goed en eenvoudig begin zijn. Als we nu de puzzel leggen, krijgen werk en vakantie straks elk hun billijke deel."