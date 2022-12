Het gebruik van cash als betaalmiddel is de voorbije drie jaar in België gedaald van 57 procent naar 45 procent van de verrichtingen. Dat meldt de Nationale Bank van België (NBB) dinsdag op basis van een nieuw grootschalig onderzoek van de Europese Centrale Bank (ECB). Opvallend: nergens in Europa wordt zo geklaagd over de beschikbaarheid van geldautomaten als in ons land en het aantal klachten nam ook nog eens fel toe.

De ECB peilt sinds 2016 om de drie jaar naar de evolutie van het betaalverkeer in het eurogebied. Aan de jongste bevraging namen bijna 3.000 Belgen deel. Cash is in Europa nog steeds het meest gebruikte betaalmiddel in verkooppunten (59 procent van de verrichtingen), maar het aandeel van bankbiljetten en munten in het betaalverkeer neemt gestaag af (in 2019 was het nog 72 procent). In België wordt nu nog gemiddeld door 45 procent van de consumenten cash gebruikt in verkooppunten. In 2019 was dat nog 57 procent. Een daling dus met 12 procentpunten in drie jaar tijd.

Kaartbetalingen zijn in ons land goed voor 48 procent van de transacties. België is daarmee een van de vier landen in het eurosysteem waar de kaartbetalingen belangrijker zijn geworden dan cash. Ook onlinebetalingen zijn in België aan een opmars bezig. Het aandeel van online in het totale betaalverkeer is volgens de enquête toegenomen van 13 procent naar 24 procent. Het aantal verkooppunten dat geen bankbiljetten of munten meer aanvaardt, nam in België toe van 2 procent in 2019 naar 5 procent vandaag.

Nog opmerkelijk is volgens de NBB dat België helemaal achterop hinkt wat contactloos betalen betreft. Terwijl in de eurozone gemiddeld 62 procent van de kaarttransacties contactloos verloopt, is dat in België maar 39 procent.

De Belg blijft het wel belangrijk vinden om met cash te kunnen betalen. Zowat 31 procent van de ondervraagden vindt contant betalen 'belangrijk' en 33 procent 'eerder belangrijk'. De portefeuille van de Belg bevat gemiddeld 97 euro aan bankbiljetten en munten.

