Periodieke beleggingen, aandelen, alternatieve markten, onroerend goed, goud... Hoe beleg je en wanneer? Enkele tips om je geld te laten groeien zonder je broek te scheuren.

In de zakenwereld is het zicht in de achteruitkijkspiegel altijd scherper dan door de voorruit, stelt beleggersorakel Warren Buffett, de schatrijke miljardair die nooit om goede raad verlegen zit. Maar het klopt, zeker in deze tijden waar de gevolgen van dat vervelende virus zich laten voelen. Want er hangt nog erg veel mist voor die voorruit. Verder dan de motorkap reikt het zicht niet. Liquide middelen brengen nog nauwelijks iets op. En het risico dat je kapitaal in de loop der jaren wordt uitgehold door de inflatie, is niet langer een spookbeeld. De wettelijke minimumrente voor een gereglementeerde spaarrekening bedraagt 0,11%. En dus moet je op zoek naar manieren om je geld te laten renderen. De voorbije maanden wisten veel nieuwe beleggers de weg naar de beurs te vinden. "In het voorjaar van 2020, in volle coronacrisis is het volume aan Bel20-aandelen - de belangrijkste beursindex van de Beurs van Brussel - die Belgische beleggers verhandelden meer dan vervijfvoudigd in vergelijking met de periode voor de crisis", aldus de FSMA, de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten. "Daarbij werden veel meer aandelen gekocht dan er werden verkocht. Jonge en occasionele beleggers bleken tijdens deze crisisperiode veel actiever." Door goedkoop genoteerde aandelen op te pikken hebben deze nieuwe beleggers zich duidelijk op de korte termijn gericht, en met succes. Nu ze daarvan geproefd hebben, voelt een aantal van hen wellicht ook in 2021 de verleiding om de aandelenmarkt af te tasten. Maar dan rijzen meteen twee existentiële vragen: hoe en wanneer beleggen? Deze vragen zijn des te relevanter omdat de angst voor een marktcorrectie vaak een rem vormt om de sprong te wagen. 'Ik kan de beweging van hemellichamen berekenen, maar niet de dwaasheid van mensen'. Dit citaat wordt toegeschreven aan Isaac Newton. De beroemde natuurkundige zou een groot deel van zijn fortuin hebben verloren door op de beurs te speculeren. Inderdaad, beleggen in aandelen betekent duidelijk risico's nemen. Toch kan een goed gediversifieerde portefeuille veel turbulentie doorstaan, maar niet alles. Voor je belegt op de aandelenmarkt, moet je deze basisregels in acht nemen: wees je bewust van het risico dat je geld kan verliezen, beleg dus nooit met geld dat je nodig hebt. En vooral, blijf kalm. Vergeet daarbij een van de beroemdste beurswijsheden niet: probeer geen vallend mes op te vangen. Is het, met dit alles in het achterhoofd en zonder over een kristallen bol te beschikken, in 2021 nog steeds interessant om richting beurs te kijken? "Naar onze mening blijven aandelen het bevoorrechte beleggingsproduct", vindt Damien Petit, verantwoordelijke Banking Investments bij Banque de Luxembourg. "Door kwaliteitsaandelen aan te kopen tegen een redelijke prijs moet je als belegger, die daar het vermogen voor heeft en bereid is om risico's te nemen, op termijn in staat zijn om je koopkracht te vergroten", stelt hij. Het komt er wel op aan "je te richten op kwaliteitsbedrijven. Je bent als belegger zeker blootgesteld aan de volatiliteit van de aandelenmarkt, maar het risico van blijvend kapitaalverlies is beperkt als je uitsluitend op kwaliteitsactiva inzet. Structureel gezonde bedrijven met duurzame concurrentievoordelen, een sterke balans en de capaciteit om zelf de prijs te bepalen, zullen ervoor zorgen dat beleggers van regelmatige dividenden kunnen profiteren." Nog volgens Damien Petit "moet je markttiming - het proberen voorspellen van trends - vermijden en opteer je beter voor een aanpak op lange termijn. Het is duidelijk dat elke poging om de markten op korte termijn te voorspellen zinloos is. Je mag je niet laten beïnvloeden door kortstondige onzekerheid en rages. Hou ook altijd in gedachte dat de prijs die je betaalt bepalend is voor de prestaties van je portefeuille op lange termijn." Als we kijken naar de Bel20, zien we dat die de afgelopen 25 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van meer dan 8% heeft opgeleverd, inclusief dividenden. Welke sectoren moet je op langere termijn in het oog houden, rekening houdend met de veranderingen in de samenleving? Biotech en farma zijn twee sectoren die al grotendeels van het enthousiasme van kleine beleggers hebben geprofiteerd, terwijl sommige van die bedrijven nog geen enkel product op de markt hebben gebracht. Maar daarnaast dienen zich ook nieuwe horizonten aan om te verkennen. "De gamesector (videospelletjes) is momenteel booming business op de beurs", zegt Daniel Adrian, portefeuillemanager bij MainFirst Funds. De sector is zelfs een optie voor beleggers die de risico's willen spreiden. Door de lockdown zijn videogames populairder dan ooit. "De aandelen van de belangrijkste spelproducenten, Activision en Take-Two Interactive, zijn in 2020 elk met meer dan 30% gestegen. Hun kracht ligt in de redelijke ontwikkelingskosten." En games zijn een blijver in het entertainmentlandschap. "De sector heeft zich ontwikkeld en is vandaag uitgegroeid tot een miljardenmarkt", zegt de portfoliomanager. Het publiek van virtuele spelers is intussen demografisch aan het veranderen. Een groeiend aantal vaders, de Atari- en Commodore-generatie, heeft de tieners vervoegd, die nog wel de meerderheid van het publiek uitmaken. Verwacht wordt dat de huidige 2,7 miljard spelers de verkoop van games naar een recordhoogte van ongeveer 159 miljard dollar zullen stuwen. "De gamesector wordt dan veel succesvoller dan de filmindustrie. China is de grootste markt, met ongeveer 725 miljoen gebruikers en een geschatte omzet van meer dan 24,5 miljard euro. Maar reageer niet te euforisch en wees voorzichtig: het blijven aandelen en dat brengt risico's met zich mee, waaronder een gamemarkt die erg concurrentieel wordt. Daarnaast woedt er tussen game- designers en reuzen als Apple en Google ook een commerciële oorlog over de distributiemarges." Niet iedereen heeft zin of de zenuwen voor een beursavontuur. Dan is het alternatief investeren in beleggingsfondsen van gespecialiseerde beheerders. Door middel van deze collectieve portefeuilles met aandelen en obligaties kan je via gediversifieerde producten in kleine doses naar de beurs te gaan. Het is zelfs mogelijk om bijvoorbeeld elke maand een bepaald bedrag te investeren. Dan is er sprake van een periodiek beleggingsplan. De achterliggende idee is de impact van de beursschommelingen te beperken. Het is een manier om het risico gespreid in de tijd af te vlakken en kleine bedragen te beleggen. "Een goed gestructureerd periodiek beleggingsplan is een interessante oplossing voor instappende beleggers omdat het de gemiddelde kostprijs van je aankopen afvlakt en de impact van beursstijgingen en -dalingen beperkt", aldus Olivier Fumière, Investment Strategist bij Belfius Bank. "Een voordeel van dergelijk beleggingsplan is de flexibiliteit, omdat je als belegger zelf kan kiezen welk bedrag je investeert en hoe vaak. Dat kunnen kleine bedragen zijn, bijvoorbeeld vanaf 25 euro. Een ideale aanpak dus voor mensen die een beperkte som geld willen beleggen of hun eerste stappen in de beleggingswereld zetten." Maar is een periodiek beleggingsplan wel winstgevend? Olivier Fumière: "Wat het rendement betreft scoort een periodiek beleggingsplan beter dan een eenmalige belegging wanneer de markt zich in een U- of V-vorm beweegt, d.w.z. wanneer de markt daalt en vervolgens terugkeert naar zijn oorspronkelijke niveau. Zo'n situatie is vergelijkbaar met hoe de wereldmarkt (de MSCI World) zich in 2020 gedroeg." Hoe komt dit? "Een periodiek beleggingsplan presteert beter omdat er bij een dalende markt aan een lagere prijs kan worden aangekocht. In het tegenovergestelde geval, als de markt een omgkeerde U of V vertoont, dus wanneer de koers stijgt en vervolgens weer daalt, behaal je uiteraard betere resultaten met een eenmalige belegging. Toegegeven, over het algemeen kan een eenmalige belegging op lange termijn meer opbrengen. Maar we herhalen nogmaals: met een periodiek beleggingsplan beperk je de impact van beursschommelingen. Dus als je gemoedsrust belangrijker is dan de zoektocht naar het hoogste rendement, dan kies je best voor dit soort beleggingsplan." Een andere beleggingsvorm die meer gemoedsrust biedt dan de beurs is vastgoed. Meer dan ooit is het een veilige haven voor beleggers die geen vertrouwen hebben in de aandelenmarkt of die willen diversifiëren. Maar zal vastgoed in 2021 geen post-pandemische klap krijgen? Niet volgens de voorspellingen. Van een prijsdaling is geen sprake, zelfs integendeel. "De vastgoedmarkt zal in 2021 wellicht vertragen, maar omwille van bepaalde basiseffecten blijft onze groeiprognose voor 2021 hoog, tot 3%", aldus de ING-bankeconomen in hun laatste rapport over de toestand van de Belgische vastgoedmarkt. Zelfs 2020, dat gekenmerkt werd door twee lockdowns, was geen slecht jaar voor beleggers in baksteen. Vooral twee- en driegevelwoningen lagen erg goed in de markt. Hier speelt het viruseffect: gezinnen gingen op zoek naar een woning met een tuin om tot rust te komen. Ook de kustappartementen zijn om dezelfde reden bijzonder populair gebleken. En een optrekje in het buitenland stond eveneens op het verlanglijstje van veel landgenoten. De krant L'Echo stelde vast dat wij Belgen tijdens de eerste negen maanden van 2020 meer tweedeverblijven in Spanje hebben gekocht dan in heel 2019. Zo'n 2.300 landgenoten kochten in deze periode een Spaans tweedeverblijf of gemiddeld acht verkopen per dag! Drie andere factoren verklaren waarom de vastgoedmarkt in goede doen is. Het lage en volatiele rendement op de financiële markt maakt vastgoedinvesteringen nog aantrekkelijker, solid as a rock. Bovendien is de aanhoudende lage hypotheekrente gunstig voor leners die ervan dromen om een klein gezellig nest te kopen. En last but nog least: er is nog genoeg geld. Volgens economen "was het negatieve effect op de inkomens de afgelopen maanden minder abrupt dan eerder gedacht. Dit komt vooral door de inkomensondersteunende maatregelen van de overheid (...), en de gezinnen die werkelijk inkomensverlies hebben geleden, zijn over het algemeen niet degenen die huizen kopen." Dit alles zorgt ervoor dat de vastgoedmarkt verder groeit en dynamisch blijft. Maar bomen groeien niet tot in de hemel en op middellange termijn "zullen de sterke prijsstijgingen die we de laatste tijd hebben gezien onroerend goed minder aantrekkelijk maken voor beleggers." Vastgoed blijft voor veel medeburgers de vierde pijler van hun pensioen, als aanvulling op het wettelijke pensioen. Vooral omdat er nog andere alternatieven bestaan om te beleggen in bakstenen dan je spaargeld aanspreken of een lening afsluiten. Bart Chiau, senior expert bij verzekeraar NN en hoogleraar economie aan de UGent, legt uit hoe: "Je kan heel goed in vastgoed investeren met behulp van je aanvullend pensioenspaarcontract via je werkgever of je beroepsactiviteit. Dat aanvullend pensioen wordt in principe pas uitgekeerd als je daadwerkelijk met pensioen gaat, maar er bestaat een uitzondering waardoor je dit spaargeld toch al eerder kan aanwenden. Je mag het immers gebruiken voor de financiering van een vastgoedproject (aankoop, nieuwbouw of renovatie). Om welk soort vastgoed het gaat doet er niet toe. Dat kan je gezinswoning zijn, een tweedeverblijf of een vastgoedbelegging." Altijd leuk om te weten.