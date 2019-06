We zijn bijna aan de deadline voor de belastingaangifte 2019. Een aantal uitgaven halen het bedrag van onze belastingen naar beneden. Wat is het verschil tussen een belastingaftrek en -vermindering?

Doe je je aangifte op papier, dan moet de fiscus ze ten laatste krijgen op 28 juni. Doe je ze via Tax on web, dan heb je tijd tot 11 juli.

De aangifte in de personenbelasting omvat je beroepsinkomen, onroerend inkomen, roerend inkomen, divers inkomen, eventueel onderhoudsgeld en voordelen van alle aard. Een aantal uitgaven die je in het inkomstenjaar 2018 deed halen het bedrag van je belastingen naar beneden. Sommige uitgaven komen in aanmerking voor een belastingvermindering, andere voor een belastingaftrek. Wat is het verschil?

Een belastingaftrek is een bedrag dat je mag aftrekken van je belastbare basis. Zo verkleint jouw belastbaar inkomen en betaal je minder belastingen. Als je 100 euro hebt verdiend in 2018, zal je bij een belastingaftrek van 5 euro nog belastingen moeten betalen op 95 euro. Je belastbare basis is door de belastingaftrek verminderd tot 95 euro. Aan een tarief van 35%, kom je uit op 33,25 euro. Bij een belastingvermindering breng je een bedrag in mindering van de belastingen die je moet betalen. Bij een belastbaar inkomen van 100 en een tarief van 35% betaal je na een vermindering met 5 euro nog 30 euro belastingen. De belastingvermindering is dus voordeliger dan de aftrek.

Komt bijvoorbeeld in aanmerking voor een belastingaftrek: onderhoudsgeld dat je betaalde in uitvoering van een onderhoudsverplichting (tegenover echtgenoten, kinderen, ouders, schoondochters, schoonzonen, schoonouders). Slechts 80% van het onderhoudsgeld dat je betaalde is aftrekbaar, al moet je in de aangifte wel de volledige som opnemen.

Komen bijvoorbeeld in aanmerking voor een belastingvermindering: pensioensparen (960 euro of 1.230 euro voor inkomstenjaar 2018), giften (minimum 40 euro, maximum 384.300 euro), dienstencheques (max. 1.470 euro), uitgaven voor dakisolatie (max. 3.200 euro, niet in Brussel).