De uiterste data waarop we onze jaarlijkse belastingaangifte moeten indienen, zijn bekend. Wie een beroep doet op een expert, moet nu ook zijn aangifte indienen ten laatste op 15 juli. Tenzij je een complex dossier hebt.

We ontkomen er niet aan. Elk jaar moeten we - op tijd! - onze inkomsten van het jaar voordien aangeven aan de fiscus. In Plus Magazine van mei (verschijnt 20 april) vind je de tarieven voor je inkomsten 2022 en de uitgaven die je in 2022 deed die recht geven op een belastingvermindering. Dat zijn 'de klassiekers' zoals pensioensparen, hypothecaire lening, en giften (telkens tot een bepaald bedrag) maar ook bijvoorbeeld de aankoop van een elektrische motorfiets of driewieler. Volgend jaar, voor je inkomsten van 2023, zal je ook uitgaven voor een vast laadstation voor je elektrische wagen fiscaal in mindering kunnen brengen.

Indieningstermijnen

30 juni was vroeger de dag waarop veel belastingplichtigen nog snel naar het belastingkantoor holden om hun aangifte in de bus te steken. Sinds we de aangifte digitaal kunnen doen, zijn deze taferelen voorbij. De uiterste datum voor je aangifte via Tax-on-web is dit jaar (net als vorig jaar) 15 juli. Doe je je aangifte liever op papier, dan is dat 30 juni. Doe je beroep op een expert, zoals een boekhouder, fiscalist, enz., dan moet je dit jaar wel sneller zijn dan de vorige jaren. Deze groep belastingplichtigen kreeg vroeger uitstel tot een latere datum. Dat is voor deze aangifte niet langer het geval. Ook voor hen is de uiterste indieningsdatum 15 juli.

Complexe aangifte

Toch zijn er ook dit jaar belastingplichtigen die later hun aangifte mogen indienen en wel tegen ten laatste 18 oktober 2023. Dat kan als de fiscus jouw aangifte als 'complex' beschouwt. Dat zal het geval zijn als jij buitenlandse inkomsten hebt, winsten en/of baten, een bezoldiging als bedrijfsleider of als er in jouw aangifte bezoldigingen opgenomen zijn voor meewerkende echtgenoot of wettelijk samenwonende partner. Het maakt hierbij niet uit of je je aangifte zelf doet of je beroep doet op een expert. Heb je een complexe aangifte, maar ben je toch klaar tegen ten laatste 31 augustus 2023, dan krijg je een snellere terugbetaling of mag je later 'bijbetalen'.

Bron: Bericht FOD Financiën 10 maart 2023

