Voor je de zomer 2019 ingaat, moet je nog een belangrijke burgerplicht vervullen: je inkomsten van 2018 aangeven aan de fiscus.

Je belastingaangifte kan je nog altijd op papier doen - je brief moet dan ten laatste op 29 juni 2019 bij de fiscus zijn. Maar almaar meer mensen doen het digitaal en dan heb je tot 30 juni 2019. Zo'n 40% van de belastingplichtigen krijgt een vooraf ingevulde aangifte, die ze zelfs niet moeten bevestigen, maar wel best controleren of alle gegevens kloppen. Om je aangifte 2019 correct in te vullen heb je een aantal cijfers en grensbedragen nodig. Die vind je in de tabellen bij dit artikel.

