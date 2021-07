Als je halsoverkop je huis moet verlaten door een dreigend gevaar kan je niets meenemen. Wat moet je doen als je ook je identiteitskaart, bankkaart, trouwboekje of andere belangrijke papieren moest achterlaten?

Je identiteitskaart

Heb je je Belgische identiteitskaart (eID, Kids-ID), paspoort of verblijfstitel (model met chip) verloren of werd ze gestolen, laat je kaart dan blokkeren, zodat niemand er frauduleus gebruik van kan maken. Dat doe je door te bellen naar DOC STOP op 00800 2123 2123. DOC STOP is een gratis dienst voor Belgische identiteitsdocumenten, 24 uur op 24 en 7 dagen per week bereikbaar. Als je het gratis nummer niet kan bereiken, bel je naar +32 2 518 2123.

Heb je je woning plots moeten verlaten door een dreigend gevaar, dan zal je identiteitskaart allicht niet in 'verkeerde handen' terechtkomen. Toch doe je er ook dan goed aan om je kaart te laten blokkeren via DOC STOP.

Het verlies van je identiteitskaart geef je aan bij je gemeentehuis. Buiten de openingstijden kan je ook terecht bij de politie. De dienst burgerzaken of de politie geeft je gratis een vervangend attest. Neem wel een pasfoto mee. Dit attest is slechts tijdelijk geldig en enkel in België. Krijg je een nieuwe kaart, dan moet je het attest terugbezorgen aan de dienst burgerzaken.

Je bankkaart/tankkaart

Kon je je bankkaart niet meenemen, laat ze dan onmiddellijk blokkeren via CARD STOP op het nummer 070 344 344. Dit betalend nummer (0,30 euro per minuut) kan je 24u op 24u bereiken, 7 dagen op 7. Ook je tankkaart kan je laten blokkeren via CARD STOP.

Akten

Is de eigendomsakte van je woning vernield, dan hoef je je geen zorgen te maken. De notariële akte die je als koper krijgt is een kopie. De officiële akte wordt altijd door de notaris bewaard. Je kan een nieuwe kopie vragen aan je notaris, die trouwens alle officiële notariële aktes bewaart. Dateert je koopakte, kredietakte, huwelijkscontract, schenkingsakte of oprichtingsakte van je onderneming van na 1 januari 2015, dan kan je ze ook terugvinden als je je identificeert met je elektronische identiteitskaart (eens je een nieuwe hebt) of via de app ItsMe. En je trouwboekje? Dat is geen verplicht document. Je huwelijksakte wordt bewaard op de gemeente waar je getrouwd bent.

