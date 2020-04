De bankkantoren blijven ook na 4 mei open, maar ontvangen klanten enkel op afspraak. Dat stelt sector federatie Febelfin.

Digitaal en op afstand bankieren blijft de norm, klinkt het. Maar de banken kunnen hun klanten nog op afspraak ontvangen "voor noodzakelijke, kritische verrichtingen (zoals een overschrijving die de limiet van digitaal bankieren overschrijdt), en dit - voor de meeste banken - op werkdagen tussen 9 en 12 uur".

Het werken op afspraak zal waarschijnlijk aangehouden worden tot de zomer, aldus Febelfin nog. Digitaal bankieren en digitaal betalen blijven op elk moment mogelijk.

De bankautomaten blijven operationeel, maar Febelfin raadt digitaal betalen aan omdat er dan geen kans op besmetting is. Het aantal personen dat binnenmag in de self banking-ruimte is beperkt.

