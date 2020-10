Een zakkenroller gaat er met je portefeuille vandoor... Je kan tot 100 euro per kaart kwijt zijn.

De limiet voor contactloos betalen (zonder pincode, door je kaart even boven het betaaltoestel te houden, waarin de handelaar het bedrag toetste) werd in het kader van de coronamaatregelen opgetrokken tot 50 euro per betaling (vroeger 25 euro). Je kan verschillende opeenvolgende contactloze betalingen doen, tot een maximum limiet van 100 euro. Stel dat je drie kaarten in je portefeuille had zitten, dan kan de dief in totaal 300 euro afhalen, zonder dat hij/zij je pincode nodig heeft.

Wat moet je doen? Laat in elk geval zo vlug mogelijk je bankkaart blokkeren via CardStop op het nummer 070 344 344. Je kan de functie 'contactloos betalen' ook desactiveren.

Je kaart laten blokkeren moet je trouwens doen bij elke vorm van diefstal of fraude (phishing bijvoorbeeld, een vorm van internetfraude via een valse (bank)website). En betwist bij jouw bank of de uitgever van je kredietkaart eventuele transacties of betalingen zonder jouw akkoord - uiterlijk dertien maanden nadat ze plaatsvonden.

Deze procedure bij verlies of diefstal verhindert elke volgende betaling en is de eerste stap naar terugbetaling:

van alle betwiste transacties die plaatsvonden nadat je het verlies of de diefstal meldde.

van de betwiste transacties die plaatsvonden vóórje het verlies of de diefstal meldde. Ze mag daarbij wel een franchise van maximaal 50 euro inhouden behalve wanneer de derde partij uw kaart namaakte, ze gebruikte zonder ze fysiek te tonen (bv. op internet) of zonder zich elektronisch te identificeren (bv. zonder pincode)

Opgelet: is de fraude te wijten aan een ernstige nalatigheid van jouw kant (bijvoorbeeld door een overdreven eenvoudige pincode)? Dan heb je geen recht op een terugbetaling. (Bron: www.eccbelgie.be)

Meer info over diefstal en fraude met je bankkaart: www.febelfin.be of op de website van je bank.

