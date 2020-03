In volle coronacrisis nemen de banken hun maatschappelijke rol op. Ze blijven verder werken en staan ter beschikking van hun klanten.

Om de verspreiding van het coronavirus maximaal te kunnen indijken, vragen de banken hun klanten om fysieke contacten te beperken tot het absolute minimum, en dus enkel langs te komen voor noodzakelijke, kritische verrichtingen zoals overschrijvingen die de limiet van digitaal bankieren overschrijden. Alle andere verrichtingen kunnen perfect digitaal gebeuren.

Om het aantal fysieke contacten effectief te beperken tot een minimum werken de meeste banken (waaronder Belfius, ING, KBC, BNP Paribas Fortis, Argenta, Crelan, ...) enkel op afspraak, en dit op werkdagen tussen 9u en 12u.

Andere banken nemen gelijkaardige maatregelen, soms ook op zaterdagvoormiddag, die aangepast zijn aan de noden van kantoormedewerkers en klanten. Om te weten wat van toepassing is op hun bank, worden klanten aangeraden om de website van de bank te checken.

In de ruimte waar de selfbanks staan, mogen zich bovendien maximaal twee mensen per keer bevinden.

Met deze maatregelen probeert de financiële sector zijn steentje bij te dragen in de strijd tegen het coronavirus. De maatregelen zullen continu geëvalueerd worden in functie van de evolutie van de epidemie.

