In deze coronatijden wordt contactloos betalen sterk aangemoedigd. Het is immers de meest hygiënische manier om te betalen. Daarom hebben de banken besloten om de limieten voor contactloze kaartbetalingen zonder pincode op te trekken.

Het bedrag van 25 euro per contactloze kaartbetaling wordt opgetrokken naar 50 euro. Je hoeft dus geen pincode meer in te geven voor een betaling onder of gelijk aan 50 euro. Terwijl je vroeger in totaal niet meer dan 50 euro aan opeenvolgende contactloze kaartbetalingen kon doen zonder pincode, wordt ook dat cumulatieve bedrag verhoogd naar 100 euro.

Vanaf 14 april zullen de betaalterminals die vandaag - binnen de huidige quarantainemaatregelen - actief zijn, stapsgewijs aangepast worden aan de nieuwe limieten.

Wanneer zal je wel of niet een pincode moeten ingeven?

Wie een betaling doet onder of gelijk aan 50 euro zal geen pincode moeten ingeven. Tot nu was dat bedrag vastgelegd op 25 euro.

Ook wie verschillende opeenvolgende contactloze kaartbetalingen zonder pincode doet, zal minder snel zijn of haar pincode moeten ingeven. Waar je tot nog toe je pincode moest ingeven na een reeks betalingen van bijvoorbeeld 15 euro, 16 euro en 24 euro (omdat je een totaal bedrag bereikt van meer dan 50 euro), dan zal dat nu pas moeten na een totaal bedrag van 100 euro.

Met je kaart contactloos betalen: hoe werkt dat? De handelaar geeft het bedrag in dat je moet betalen.

Hou je betaalkaart dichtbij het contactloze symbool op de betaalterminal. * Betaal je minder dan 50 euro? Of net 50? Je hoeft niets te doen. * Betaal je meer dan 50 euro? Geen probleem! De betaalterminal vraagt je om je pincode in te tikken. * Doe je opeenvolgende contactloze betalingen zonder pincode voor meer dan 100 euro (bv. 10 euro + 45 euro + 25 euro + 25 euro), dan moet je bij de laatste betaling je betaalkaart in de terminal steken en je pincode intikken. * Vanaf dan is het opnieuw mogelijk om contactloos te betalen zonder pincode. Even wachten ...

Het schermpje van de terminal laat weten of je betaling in orde is.

Gelukt? Haal nu je betaalkaart weg en vraag ook meteen je betaalbewijs.

