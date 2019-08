Dat elektronische betalingen (+12% in het laatste jaar volgens Worldline) in de lift zitten hoeft je niet te verbazen - dat babyboomers liever elektronisch betalen (83%) dan millennials (70%) is wel verrassend. Dit heeft ongetwijfeld te maken met het feit dat 78-85% van de babyboomers een debit of credit kaart bezit, tegenover slechts 49-77% van de millennials.

Er wordt gemakkelijk geopperd dat de jongere generatie instaat voor de stijging in elektronische betaling, maar uit cijfers van Mastercard's jaarlijks onderzoek naar betalingen en reisgedrag blijkt net dat 83% van onze babyboomers (55-72jaar) er de voorkeur aan geeft om met de kaart te betalen en dat tegenover 70% van de Millennials.

In het dagelijkse leven geeft de Belgische babyboomer zo'n 60% van zijn maandelijks inkomen uit aan vaste kosten en eten en drinken. Actieve babyboomers sparen net iets meer dan de gepensioneerde, maar er wordt consequent meer uitgegeven aan vrije tijd en plezier dan dat er gespaard wordt.

Babyboomers ontdekken contactloos betalen

Tussen 2018 en 2019 steeg het aantal contactloze betalingen met maar liefst 250%. Meer dan 1 op de 10 betalingen met Maestro in winkels is nu contactloos. We zien dat op vlak van digitale en contactloze betaling wel dat de Millennials ver voor staan op de Babyboomers. Zo maakt bijna 2/3 van de millennials gebruik van digitale of mobiele betaalmogelijkheden, terwijl slechts de helft van de Babyboomers dit doet. Als we de cijfers echter meer in detail bekijken, zien we dat dit verschil zich vooral bevindt bij de gepensioneerde Babyboomers, waarbij slechts 52% contactloos betaalt. Van de actieve Babyboomers gebruikt namelijk ook al 73% digitale betaalmethodes, wat ons leert dat zij een stuk sneller nieuwe betaalmethodes incorporeren in hun dagelijks leven.

Op vakantie mag al een keer iets meer, of net minder?

Ook al is de zomervakantie bijna voorbij, daarom reizen babyboomers niet minder. Bijna 4 op de 10 (37%) gaat in september nog op reis. We merken een groter verschil tussen de generaties als we naar het betaalgedrag op buitenlandse vakantie gaan kijken. Beide groepen betalen op dat moment meer met cash dan thuis, maar lijken het voor andere doeleinden te gebruiken. Zo zullen Babyboomers hun kaart eerder bovenhalen om te betalen in een restaurant, aan tolwegen, voor een huurauto en bij het shoppen, terwijl Millennials net eerder met de kaart zullen betalen voor openbaar vervoer, taxi's, een drankje en kleinere inkopen.

Opvallend is ook dat zowel de Millennials (52%) als de Babyboomers (44%) als tweede grootste reden om op vakantie met cash te betalen het beperken van hun uitgaven geven, terwijl hun vakantiebudget ongeveer gelijk lijkt te liggen op 1300 euro.