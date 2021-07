De afgelopen maanden bleven kopers bijzonder actief op de vastgoedmarkt in ons land. Vooral appartementen zijn populair.

De vastgoedactiviteit in ons land blijft hoog. In de eerste drie maanden van 2021 zat de vastgoedactiviteit zo'n 11% boven het niveau van het 1ste trimester 2020. In april, mei en juni was er dan weer een stijging van +4,6% in vergelijking met het 1ste trimester van 2021. Notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be: "Onze vastgoedmarkt zit in een uitzonderlijke fase. Misschien is er zelfs sprake van een FOMO-effect (fear of missing out), waardoor kopers zich extra gretig op vastgoed storten. In het eerste semester van 2021 steeg de vastgoedactiviteit met iets meer dan 30% in vergelijking met dezelfde periode in 2020. Deze stijging moet je wat relativeren, want vanaf de semi-lockdown in maart 2020 viel de vastgoedmarkt tijdelijk stil. Maar ook in vergelijking met de eerste zes maanden van 2019 zien we een stijging: +16,7%."

Als we het 1ste semester 2021 vergelijken met het 1ste semester 2020 merken we dat vooral de appartementen het goed deden (+37,3%), nog beter dan gronden (+32%) en woonhuizen (+30,7%). Appartementen lagen dus nog wat beter in de markt dan woonhuizen, maar op langere termijn blijft de verhouding tussen beide vastgoedtypes vrij stabiel: in 2019 hadden appartementen in vergelijking met woonhuizen een marktaandeel van 26%, in 2021 gaat het om 27,4%.

Gemiddelde prijzen

De gemiddelde prijs van een woonhuis in België bedraagt 289.456 euro. Een woonhuis in ons land was in de eerste zes maanden van 2021 gemiddeld 4,5% duurder in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020. Rekening houdend met een inflatie van 1,3% ging het om een reële prijsstijging van +3,2% en een meerkost van gemiddeld 9.000 euro. Als je de Vlaamse provincies met elkaar vergelijkt vormt Oost-Vlaanderen de uitschieter: +6,7% tot een gemiddelde prijs van 316.783 euro. In West-Vlaanderen was de prijsstijging het kleinst: +2,6% (283.762 euro). In de overige provincies waren er vergelijkbare prijsevoluties: Antwerpen (+5,7%), Limburg (+5,6%) en Vlaams-Brabant (+5,5%).

De gemiddelde prijs van een appartement in België bedraagt 254.267 (+4,0% in de eerste 6 maanden van 2021 in vergelijking met het jaargemiddelde van 2020). Rekening houdend met een inflatie van 1,3% ging het om een reële prijsstijging van +2,7% en een meerkost van gemiddeld 7.000 euro. Het prijsverschil tussen een woonhuis en een appartement werd de afgelopen maanden groter. In het 1ste trimester 2021 bedroeg het prijsverschil 31.000 euro. In het 2de trimester bedroeg het verschil 35.000 euro. De gemiddelde prijs van een appartement steeg in alle Vlaamse provincies. De grootste prijsstijging was in Oost-Vlaanderen: +10,2% met een gemiddelde prijs van 268.451 euro. In West-Vlaanderen was de stijging het kleinst: +3,1% met een gemiddelde prijs van 283.977 euro. In Antwerpen en Limburg waren er vergelijkbare prijsstijgingen: +4,5% en +4,8%. In Vlaams-Brabant was de stijging iets groter: +6,2%.

