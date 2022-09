Meer dan negen op de tien verhuringen in het Brussels gewest via een vastgoedkantoor heeft betrekking op een appartement. In nagenoeg elke Brusselse gemeente betaal je meer dan 1.000 euro.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) bracht verslag uit over de Huurbarometer. Die deed de CIB samen met Federia en met steun van Korfine. "De CIB-Huurbarometer bevat de resultaten van een analyse van de huurcontracten die in een bepaalde periode werden afgesloten via bemiddeling door een vastgoedkantoor. Deze cijfers geven een zicht op wat een huurder (gemiddeld) zou betalen indien hij of zij nu naar een nieuwe huurwoning op zoek gaat. Enkel bij het afsluiten van een nieuw huurcontract is de prijs quasi marktconform. In de loop van het huurcontract speelt de markt immers niet meer, maar is men beperkt tot de indexatie. Men kan er wel niet uit afleiden wat elke huurder anno 2022 gemiddeld betaalt. Daarvoor is er ook nood aan informatie over de lopende huurcontracten, wat niet de finaliteit is van de CIB-Huurbarometer" zo lees je in het verslag van CIB.

+ 2%

Uit de laatste Huurbarometer blijkt dat de stevig toegenomen inflatie in Brussel voorlopig niet voor een oververhitting van de huurmarkt zorgt. De gemiddelde huurprijs stijgt er met 2%, wat minder snel is dan de inflatie, maar meer dan de voorbije jaren. Meer dan negen op de tien verhuringen via een vastgoedkantoor heeft betrekking op een appartement. In nagenoeg elke Brusselse gemeente betaal je meer dan 1.000 euro, met een gemiddelde huurprijs van 1.069 euro in het volledige gewest. Het aandeel van de appartementen neemt alleen maar verder toe. Er zijn ook 3% studio's. Meergezinswoningen hebben in Brussel zo een aandeel van 95%.

De huurprijs voor een rijwoning is nagenoeg gelijk gebleven.

Brusselse Huisvestingscode De huurwetgeving is regionale materie. Het Brussels Hoofdstedelijk gewest had als eerste een eigen wetgeving. Die is ook van toepassing op lopende huurcontracten. De regels worden hoofdzakelijk bepaald in de Brusselse Huisvestingscode. Daarin vind je de basisprincipes over de staat van het gehuurde goed, de duur van de huurovereenkomst, de mogelijkheden om het contract op te zeggen, de onderverhuring, de indexatie en ook een eventuele herziening van de huurprijs. De Code bevat ook belangrijke vernieuwingen op het vlak van medehuur, studentenwoninghuurovereenkomst en glijdende huurovereenkomst. De uitgebreide brochure 'Een slecht huurcontract kan pijnlijk zijn' over al deze bepalingen in de Huisvestingscode vind je op https://huisvesting.brussels.

De Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen (CIB) bracht verslag uit over de Huurbarometer. Die deed de CIB samen met Federia en met steun van Korfine. "De CIB-Huurbarometer bevat de resultaten van een analyse van de huurcontracten die in een bepaalde periode werden afgesloten via bemiddeling door een vastgoedkantoor. Deze cijfers geven een zicht op wat een huurder (gemiddeld) zou betalen indien hij of zij nu naar een nieuwe huurwoning op zoek gaat. Enkel bij het afsluiten van een nieuw huurcontract is de prijs quasi marktconform. In de loop van het huurcontract speelt de markt immers niet meer, maar is men beperkt tot de indexatie. Men kan er wel niet uit afleiden wat elke huurder anno 2022 gemiddeld betaalt. Daarvoor is er ook nood aan informatie over de lopende huurcontracten, wat niet de finaliteit is van de CIB-Huurbarometer" zo lees je in het verslag van CIB.Uit de laatste Huurbarometer blijkt dat de stevig toegenomen inflatie in Brussel voorlopig niet voor een oververhitting van de huurmarkt zorgt. De gemiddelde huurprijs stijgt er met 2%, wat minder snel is dan de inflatie, maar meer dan de voorbije jaren. Meer dan negen op de tien verhuringen via een vastgoedkantoor heeft betrekking op een appartement. In nagenoeg elke Brusselse gemeente betaal je meer dan 1.000 euro, met een gemiddelde huurprijs van 1.069 euro in het volledige gewest. Het aandeel van de appartementen neemt alleen maar verder toe. Er zijn ook 3% studio's. Meergezinswoningen hebben in Brussel zo een aandeel van 95%.De huurprijs voor een rijwoning is nagenoeg gelijk gebleven.