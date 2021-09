Wie in Antwerpen een diamant of een diamanten juweel heeft gekocht in een zaak zonder het kwaliteitslabel 'Antwerp's Most Brilliant' kan die voortaan snel en gratis laten controleren in 'Checkpoint Diamond'.

De stad heeft hiervoor na een marktbevraging juwelier Orsini Diamonds op de De Keyserlei aangesteld. Zij checken volledig onafhankelijk de echtheid en de kwaliteit van de aangekochte stenen en juwelen en streven ernaar de koper binnen het kwartier een attest te bezorgen. Wanneer er een probleem is, kan de koper met zijn aankoop en het attest teruggaan naar de handelaar, en/of klacht indienen bij een officiële instantie.

Het Checkpoint sensibiliseert en beschermt niet alleen de consument over zijn aankoop. Het creëert ook een afschrikeffect bij malafide handelaars, want voortaan is een neutraal advies en een tegenexpertise over een aangekocht juweel altijd mogelijk en dat wijst de verkopers dus op hun verantwoordelijkheid.

"Wie in Antwerpen een diamant wil kopen en waar voor zijn geld wil krijgen in de vorm van een kwaliteitsvol, duurzaam en eerlijk product, doet dat het best bij een van de 24 juweliers die momenteel in het bezit zijn van het kwaliteitslabel Antwerp's Most Brilliant", zegt schepen voor Diamant Peter Wouters.

Emotionele aankoop

"Maar emotionele aankopen zoals een juweel gebeuren vaak impulsief, en dan gaan mensen zich pas later vragen stellen. Met de installatie van het Checkpoint Diamond nemen we die twijfel weg: als alles naar wens verloopt, kan de koper met een gerust gemoed naar huis. Deze dienstverlening is kosteloos."

Na een proefperiode van zes maanden wordt de werking van het controlepunt geëvalueerd. Indien succesvol, wordt het project zes maanden verlengd met dezelfde juwelier. Daarna zal er weer een nieuwe marktbevraging gebeuren.

Meer info over het controlepunt op www.visitantwerpen.be/checkpoint-diamond. Het checkpoint is elke weekdag en zaterdag geopend van 10 tot 18 uur, en op zondag van 11 tot 17 uur.

