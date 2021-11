De 65.000 federale ambtenaren krijgen voortaan een thuiswerkvergoeding van 50 euro per maand. Dat zegt minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen) in haar nieuwe beleidsnota die ze dinsdag voorstelt voor de Kamer.

De nieuwe regeling voor de thuiswerkvergoeding geldt vanaf volgend jaar. Federale ambtenaren die minstens vier dagen per maand van thuis werkten, hebben er recht op. De meeste federale ambtenaren kregen al een vergoeding van 20 euro, met het nieuwe voorstel komt daar dus 30 euro bij. Het voorstel volgt op het begrotingsakkoord van vorige maand en staat binnenkort op de agenda van de ministerraad.

"Twee dagen per week thuiswerken wordt de norm na de coronacrisis. Het is goed voor de balans tussen werk en privé, er is minder verkeer op de baan als duizenden ambtenaren telewerken en er is minder kantoorruimte nodig, wat dan weer een besparing betekent", zegt minister De Sutter.

Ergonomische werkplek

Aanvullend wil de minister ook inzetten op een ergonomische werkplek voor de thuiswerkers. "Wanneer de keukentafel een bureau wordt, zie je dat werknemers klachten krijgen zoals rugpijn. Ergonomie is dus cruciaal. Daarom lanceer ik een tool waar ergonomen online uitleggen hoe je het beste zit, hoe hoog je bureau moet zijn, de lichtinval enzovoort", zegt minister De Sutter. Daarnaast kunnen ambtenaren aan kortingen materiaal kopen om beter thuis te werken en sluit de federale overheid raamcontracten waarmee ze headsets, bureaustoelen enzovoort koopt die ambtenaren kunnen gebruiken, voegt ze er aan toe.

Op zoek naar nieuw talent

Minister De Sutter zoekt ook nieuw talent om de federale overheid te versterken. Het gaat onder meer 250 IT'ers, verpleegkundigen, bedrijfsartsen en preventieadviseurs. "We wachten niet langer tot kandidaten ons vinden, we zoeken ze zelf en gaan voor enkele moeilijk in te vullen vacatures en topfunctie in zee met headhunters. Voor die jobs mikken we erop dat dat de selectie maar één dag duurt, terwijl de procedure daarvoor maanden in beslag nam. Daarnaast wil ik dat het aantrekkelijker wordt om voor de federale overheid te gaan werken met bijvoorbeeld meer carrière- en doorgroeimogelijkheden."

De Sutters zoektocht naar nieuw bloed maakt een deel uit van de beleidsnota Ambtenarenzaken die ze dinsdag voor het parlement toelicht. "Bij de federale overheid werken, betekent de schouders onder de samenleving steken. Ambtenaren werken rond belangrijke thema's en zitten als het ware mee achter het stuur van België. Voor velen is de overheid een referentiewerkgever omdat er grote maatschappelijke betrokkenheid is", aldus nog minister De Sutter.

