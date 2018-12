Als zelfstandige werken na je 65ste? Binnenkort heb je ook recht op een ziekte-uitkering

Vandaag is het nog zo dat een zelfstandige geen aanspraak kan maken op een ziekte-uitkering eens de pensioenleeftijd is bereikt. "Daar komt nu verandering in door ook zelfstandigen een betere bescherming te bieden", vertelt minister van Sociale Zaken Maggie De Block.

"In de praktijk gaan deze 65-plussers in geval van tegenslag noodgedwongen op pensioen. Ze doen dit om niet zonder inkomen te vallen", licht minister De Block toe. "En dat terwijl veel ondernemers zin hebben om op hun tempo actief te blijven."

6 maanden

Zelfstandigen kunnen vanaf 1 januari 2019, net zoals werknemers - voor wie dit al eerder beslist wed -, rekenen op een ziekte-uitkering van 6 maanden. "Bovendien blijven ze in deze periode hun pensioen verder opbouwen.", aldus De Block.

De gewone regels met betrekking tot de carenztijd blijven gelden. Deze wachtperiode is vanaf dit jaar gehalveerd van 1 maand tot 2 weken.

Minimuminkomen

UNIZO betreurt hier wel dat de maatregel enkel geldt voor wie als actieve 65-plusser minstens het minimuminkomen voor zelfstandigen in hoofberoep (13.550,50 EUR) verdient, een criterium dat ze niet altijd in de hand hebben. Hier moet nog een oplossing voor gevonden worden, aldus UNIZO.