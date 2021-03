Als je volwassen kind terug onder jouw dak komt wonen, sta je best stil bij een aantal mogelijke gevolgen.

Boemerangkinderen worden ze wel eens genoemd. Volwassen kinderen die het ouderlijke nest hadden verlaten, maar terug bij hun ouders komen wonen. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn: een verbouwing, een geldprobleem, een scheiding,... Of meer recent, de coronacrisis. Want ook al krijgt wie door corona tijdelijk werkloos wordt een vergoeding, die evenaart nooit het nettoloon. En dan kan de huur van een eigen stek er net teveel aan zijn. De meeste ouders vangen hun kind met veel liefde weer op, al gaat dat soms gepaard met gemengde gevoelens. Want toen de kroost de vleugels uitsloeg om op eigen benen te staan, was er een nieuw evenwicht ontstaan, en dat wordt nu verstoord. Goeie afspraken maken is dan ook een aanrader. Tussen jou, als ouder, en je kind dat terug thuis komt wonen, maar eventueel ook met je andere kinderen. En er zijn ook een paar juridische gevolgen en aandachtspunten. Je loon of je pensioen zal niet veranderen als je volwassen kind officieel terug thuis komt wonen. Maar ben je alleenstaande en krijg je een uitkering, dan liggen de zaken anders. Want heb je recht op een werkloosheidsuitkering, dan zal het bedrag dalen als je kind terug bij jou woont. Je krijgt dan het bedrag van een samenwonende en niet langer dat van een alleenstaande. Dat is ook zo vanaf de zevende maand dat je een ziekte-uitkering krijgt (eerste jaar arbeidsongeschiktheid) of een invaliditeitsuitkering (na het eerste jaar arbeidsongeschiktheid). Voor wie samenwoont met een persoon met een handicap die een integratietegemoetkoming ontvangt, zal het samenwonen sinds 2021 geen invloed meer hebben op de tegemoetkoming.En geniet je een verhoogde tegemoetkoming voor gezondheidszorg, waardoor je minder remgeld betaalt voor geneesmiddelen en een doktersbezoek, dan kan het zijn dat je gezinsinkomen boven de grens uitkomt en je je recht op een verhoogde tegemoetkoming verliest. Komt jouw zoon of dochter terug bij jou wonen, dan is je kind automatisch terug gedekt door jouw familiale verzekering als het bij jou gedomicilieerd is. Brengt jouw inwonend kind schade toe bij iemand anders (buiten een contract om), dan komt jouw verzekeraar tussen. Dat is ook zo als jouw inwonend kind een ongeval veroorzaakt als voetganger of fietser. In dat geval vergoedt jouw familiale verzekeraar de materiële schade. Jouw kind mag ook met jouw auto rijden. Maar als het jonger is dan 26 jaar, verwittig je toch best je verzekeraar. Sommige verzekeraars verhogen de premie als de tweede bestuurder jonger is dan 26 jaar. Gebruikt je kind heel vaak jouw auto, dan is het een regelmatige bestuurder of hoofdbestuurder. Ook dan moet je je verzekeraar verwittigen. Voor je hospitalisatieverzekering moet je nagaan wat er in je contract staat. Informeer bij je verzekeraar of je je kind, dat terug bij jou woont, weer kan laten opnemen in jouw polis. Kan je mee opdraaien voor de schulden van je meerderjarig kind als dat terug bij jou komt wonen? Het is een vraag die ouders bezighoudt. Als ouder ben je in de regel niet aansprakelijk voor de schulden die je meerderjarig kind maakt. Het maakt daarbij niet uit of je kind nog bij je inwoont. Valt er een rekening die je kind moet betalen bij jou in de bus, dan moet jij die zeker niet betalen. Maar als je kind zijn rekeningen niet betaalt, zullen de schuldeisers vroeg of laat een gerechtsdeurwaarder inschakelen om beslag te leggen op de goederen. En die maakt geen onderscheid tussen jouw spullen en die van je kind. Als jij niet kan bewijzen dat jouw meubels jouw eigendom zijn, dan bestaat het risico dat de deurwaarder ook jouw goederen in beslag neemt. Aankoopbewijzen of facturen vormen in elk geval een (begin van) bewijs, al houdt niet iedereen die bij. Er wordt ook wel eens aangeraden om een contract van bruiklening op te stellen met je kind en dat te laten registreren. Of om een gerechtsdeurwaarder te vragen om een boedelbeschrijving van jouw goederen te laten maken en die ook te laten registreren. Maar beide oplossingen bieden geen enkele garantie. Bij discussie zal het uiteindelijk de beslagrechter zijn die, op basis van een aantal gegevens, beslist of een meubelstuk al of niet jouw eigendom is. Er wordt ook wel eens aangeraden om een aparte deurbel te plaatsen en de ruimte in je huis waar je zoon of dochter woont af te bakenen of te individualiseren. Maar ook dat biedt je geen rechtszekerheid. Teken zeker geen borgstelling als je zoon of dochter een lening aangaat, zoals een consumentenkrediet bijvoorbeeld. Want als je kind zijn krediet niet terugbetaalt, draai jij ervoor op. Jij waarborgt immers dat je kind de lening correct zal afbetalen. Er bestaan geen regels voor, maar uiteraard kan je je kind een vergoeding voor kost en inwoon vragen. Weet wel dat wanneer je later die 'huur' kwijtscheldt, je andere kinderen hun inwonende broer of zus een vergoeding kunnen vragen via de rechtbank. Want dit kan als een schenking worden beschouwd, die na het overlijden van de ouders moet worden verrekend. Zet daarom de vergoeding die je vraagt op papier en bespreek dit met je andere kinderen.