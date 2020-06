Sinds 5 mei zijn er in ons land al 3.003 akten 'op afstand' ondertekend met een digitale volmacht. Dat is volgens notaris Bart Van Opstal van Notaris.be een groot succes. De vernieuwing kreeg ongetwijfeld een forse duw in de rug door de lockdown, omdat ze het mogelijk maakte om op een veilige manier akten te laten ondertekenen.

Sinds begin mei is het mogelijk om een notariële akte, zoals een koopakte of een schenkingsakte, te ondertekenen zonder zich fysiek te verplaatsen naar een notariskantoor. Dit gebeurt door de tussenkomst van een persoon aanwezig op kantoor, aan wie op digitale wijze een volmacht wordt verleend om de akte te tekenen in de plaats van de betrokken partij.

De nieuwigheid kwam er in de lockdownperiode om de gezondheid van cliënten, notarissen en notariële medewerkers niet in gevaar te brengen. Cliënten maakten er gretig gebruik van: tot nu toe zijn er al 3.003 akten op deze manier gepasseerd.

"Het is logisch dat cliënten terughoudend waren om zich in volle lockdown naar onze kantoren te begeven", zegt notaris Bart van Opstal, woordvoerder van Notaris.be. "Vaak zitten er vier tot vijf mensen rond de tafel die bij de akte betrokken zijn. Vooral ouderen en mensen met gezondheidsrisico's verkozen om de akte digitaal te regelen. We hebben hen op dezelfde manier als bij een klassieke akte begeleid en het nodige advies kunnen geven: via videoconferentie konden ze vragen stellen, input geven en zaken bespreken, zodat ze perfect wisten welk engagement ze aangingen door de akte te ondertekenen."

Of deze manier van werken een blijver is? "Wellicht zullen beide systemen naast elkaar blijven bestaan", verwacht Bart Van Opstal. "Sommige cliënten zullen bewust kiezen om langs te gaan bij hun notaris, anderen niet. Ik denk bijvoorbeeld aan ondernemers of andere professionelen die soms verschillende akten op een jaar tekenen. Zeker voor hen kan dit een heel efficiënte manier van werken zijn."

