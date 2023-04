Consumenten moeten kunnen blijven betalingen uitvoeren in cash geld. Er werd een politiek akkoord gesloten om de bereikbaarheid en beschikbaarheid van geldautomaten maximaal te garanderen. Dat is volgens Financité, Testaankoop en OKRA evenwel verre van toereikend.

"De banksector sloot een akkoord met Vice-eersteminister en Minister van Economie en Werk Pierre-Yves Dermagne, Vice-eersteminister en Minister van Financiën Vincent Van Peteghem en Staatssecretaris voor Begroting en Consumentenzaken Alexia Bertrand om de toegang tot cash verder te optimaliseren", zo staat te lezen in een persbericht van Febelfin. "Momenteel zijn er met Batopin (initiatief van Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC/CBC) en Jofico (Initiatief van Argenta, AXA, Crelan, vdk bank en bpost) twee belangrijke initiatieven die de toegang tot de geldautomaten moeten blijven verzekeren voor iedereen die geld wenst af te halen."

In het akkoord engageert de sector zich tot 4 maatregelen:

Het voldoende spreiden van de geldautomaten om de bereikbaarheid te garanderen en de afstand tot een automaat te beperken. Om dit te garanderen zal er in 207 bijkomende locaties worden voorzien.

Er zullen 80 geldautomaten worden bijgeplaatst om de beschikbaarheid te verhogen.

Het verzekeren dat elke gemeente minstens over 1 geldautomaat beschikt.

Het plaatsen van de geldautomaten op locaties met een economische activiteit en die publiek toegankelijk zijn (24/7).

Bovendien zullen particulieren 24 gratis afhalingen aan geldautomaten per jaar kunnen uitvoeren, ongeacht bij welke bank de afhaling plaatsvindt.

Eén automaat op twee zou ook de mogelijkheid moeten bieden om veilig geld te storten.

"Onvoldoende en niet-bindend"

Organisaties als OKRA, Financité en Test-aankoop zijn niet onder de indruk van het akkoord, zo melden ze in een gemeenschappelijk persbericht. "Al meer dan 2 jaar vragen OKRA, Financité en Test-aankoop en verschillende andere middenveldorganisaties een (wetgevend) initiatief van de federale regering om de toegang tot cash geld te waarborgen. Het akkoord dat vandaag (31 maart 2023) werd meegedeeld, waarbij de bankensector er zich ertoe verbindt 287 extra geldautomaten te installeren, beantwoordt niet aan de eisen die onze organisaties hebben geformuleerd."

Financité, Testaankoop en OKRA hebben begin maart een petitie SOSCASH opgestart, die intussen al door meer dan 17.500 werd ondertekend. Hierbij vroegen de drie organisatie de federale regering om bindend akkoord te sluiten waarbij er minstens het aantal geldautomaten van eind 2021 zou worden opgenomen (meer dan 5900 geldautomaten) en aan twee doelstellingen zou voldoen:

Ten minste 95% van de bevolking moet binnen een straal van 2,5 kilometer (werkelijk aantal kilometers) toegang hebben tot een bankautomaat met een basisdienstverlening (geldopname, storting, ...) en ten minste 98% van de bevolking binnen een straal van 5 kilometer.

Elke gemeente moet beschikken over een aantal automaten dat overeenkomt met ten minste één automaat per 1500 inwoners.

"Bovendien is het akkoord ook niet bindend en te vrijblijvend van karakter. Er worden geen sancties voorzien als het akkoord niet wordt nageleefd", zegt Delphine Schedin van ouderenorganisatie OKRA.

