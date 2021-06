Acht op de tien Belgen willen ook na de coronacrisis twee dagen per week of meer telewerken. Dat blijkt donderdag uit een enquête van adviesbureau BDO bij ruim 1.500 Belgen.

Uit de studie van BDO blijkt dat 84 procent van de Belgen ook na de crisis minstens twee dagen per week thuis wil werken. Dat is een stijging van 19 procentpunt in vergelijking met vorig jaar. Een groot aantal werknemers verkiest drie dagen per week telewerken (33 procent) in plaats van een dag (12 procent).

Zes op de tien geven aan thuis productiever te zijn dan op kantoor. Dat komt vooral door de tijdswinst, het concentratievermogen en het vermijden van woon-werkverkeer. Voor 72 procent van de respondenten is sociaal en informeel contact de belangrijkste reden om terug naar kantoor te gaan.

"Iedereen kijkt er wel naar uit om collega's terug te zien en om terug wat meer informeel contact te hebben", zegt Geert Volders van BDO. "Het individuele werk, zoals telefoneren, projectwerk en administratie, dat lijkt iedereen liever thuis te doen."

BDO berekende dat een bedrijf dat wekelijks twee dagen telewerk toelaat, gemiddeld 30 procent minder plaatsen op kantoor nodig heeft. Op lange termijn zou dat volgens het adviesbureau kunnen leiden tot 35 procent minder kantoorruimte wereldwijd. Coworkingruimtes zouden steeds meer de norm worden.

Vanaf 9 juni mogen werknemers opnieuw een dag per week naar kantoor terugkeren. Op 1 juli zou telewerk niet langer verplicht zijn, maar sterk aanbevolen, op voorwaarde dat zes op de tien volwassenen een eerste vaccin hebben gekregen.

