Aanvullend pensioen minder belast bij volledige loopbaan

Stop je met werken voor je 65 jaar, dan betaal je meer belastingen op het kapitaal van je groepsverzekering. Dat was vroeger ook zo voor wie dan al een volledige loopbaan had. Dit euvel is nu weggewerkt.

Ook al levert meer dagen werken een hoger pensioen op, er bestaat nog altijd zoiets als een 'volledige loopbaan'. Heb je minder gewerkt dan 14.040 dagen (vroeger werd het uitgedrukt in jaren en had je 45 jaren nodig), dan bedraagt jouw pensioen een breukdeel van wat je volledige pensioenbedrag zou zijn.

Wie vroeg (voor zijn twintigste) beginnen werken is, komt al aan 14.040 dagen voor hij/zij 65 jaar is (vandaag nog de wettelijke pensioenleeftijd). Maar als je aan de leeftijds-en loopbaanvoorwaarden voldoet, kan je ook voor je 65ste met pensioen.

Wel een probleem : als je een aanvullend pensioen bij je werkgever hebt opgebouwd en je stopt met werken voor je 65ste, dan betaal je 16,5% op het deel dat opgebouwd is met werkgeversbijdragen. Stop je vanaf 65 jaar, dan betaal je daar maar 10% op. Tot voor kort werd geen rekening gehouden met de vraag of je op het moment dat je stopt met werken al of niet al een volledige loopbaan gepresteerd had. Er werd dus enkel naar de leeftijd gekeken en niet naar de lengte van de loopbaan. " Een hiaat in de wetgeving", zo werd dit genoemd. Het aanvullend pensioen nog een tijdje laten staan was evenmin mogelijk. Sinds 1 januari 2016 ben je verplicht je aanvullend pensioen op te nemen als je met pensioen gaat.

Gelukkig is dit hiaat verleden tijd, want het wetsvoorstel op initiatief van kamerlid Sonja Becq om de discriminatie weg te werken werd gestemd in het federaal parlement. De maatregel treedt retroactief in werking op 1 januari 2019. Wie dus vanaf 1 januari 2019 met pensioen gaat voor 65 jaar, maar dan al 14.040 dagen gewerkt heeft (en dus een volledige loopbaan heeft), zal 10% betalen op het bedrag van de groepsverzekering dat is opgebouwd met werkgeversbijdragen, en niet langer 16,5%.

De bedrijfsvoorheffing op je aanvullend pensioen

- Ga je voor 65 jaar op vervroegd pensioen en je hebt dan nog geen volledige loopbaan: dan betaal je 16,5% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen. Op het deel opgebouwd met werknemersbijdragen betaal je 16,5% op de stortingen voor 1993 en 10% op de stortingen na 1993.

- Ga je voor 65 jaar op vervroegd pensioen en heb je wél een volledige loopbaan: dan betaal je sinds 2019 10% op het deel opgebouwd met werkgeversbijdragen.

- Val je onder een uitzondering en kan je het kapitaal van je groepsverzekering toch nog opnemen voor je 65ste, zonder dat je met vervroegd pensioen gaat: dan word je zwaarder belast. Je betaalt 20% bij opname op 60 jaar, 18% bij opname op 61 jaar. Vanaf 62 jaar betaal je 16,5% en 10% op 65 jaar als je dan nog werkt.

Bovenop deze tarieven betaal je ook nog gemeentebelastingen.