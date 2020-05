Vanaf vandaag, maandag 4 mei, kunnen ondernemingen de compensatiepremie aanvragen bij het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen VLAIO. Vandaag kan dat voor wie zich vooraf al heeft aangemeld. Vanaf morgen 5 mei kan het voor iedereen. Dat maakt Vlaams minister van Economie Hilde Crevits bekend.

Deze eenmalige premie van 3000 euro gaat naar ondernemingen die niet verplicht werden om te sluiten, maar een zwaar omzetverlies hebben geleden, minstens 60% die het gevolg zijn van de genomen coronamaatregelen.

Vanaf vandaag zal de compensatiepremie van 3000 euro kunnen worden aangevraagd door de ondernemers die zich vooraf hebben aangemeld. Zij krijgen een mail met een link om de premie aan te vragen. Vanaf morgen, dinsdag 5 mei, zal iedereen de premie kunnen aanvragen via vlaio.be/coronacompensatiepremie. Bedrijven die de premie aanvragen moeten de omzetdaling die het gevolg zijn van de genomen coronamaatregelen ook aantonen. Deze week zullen de eerste betalingen al gebeuren.

Het gaat om bedrijven in bijvoorbeeld de evenementensector, maar ook verhuurbedrijven of cateraars. Of medische en paramedische beroepen zoals kinesitherapeuten en logopedisten. Maar ook winkels in essentiële diensten zoals een pralinewinkel of wijnhandelaar die heel wat minder bezoekers over de vloer krijgen en dus een veel lagere omzet hebben. Net zoals schilders of loodgieters die enkel nog dringende herstellingswerken mogen uitvoeren.

Hoe ziet de compensatiepremie eruit?

- Het is een éénmalige compensatiepremie van 3.000 euro

- De omzetdaling is minstens 60% in de periode tussen 14 maart 2020 en 30 april 2020 in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar (of een andere relevante periode)

- De omzetdaling is het gevolg van de genomen coronamaatregelen

- Voor starters gaat het om een omzetdaling van minstens 60% ten opzichte van hun neergelegd financieel plan

Zelfstandige in bijberoep

Voor zelfstandigen in bijberoep is de hoogte van de premie afhankelijk van hun beroepsinkomen. Als ze als zelfstandige in bijberoep een beroepsinkomen van meer dan 13.993,78 euro hebben, kunnen ze een beroep doen op de premie van 3.000 euro. Als zij een inkomen hebben tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro dan kunnen ze een beroep doen op een compensatiepremie van 1.500 euro.

De premie van 1.500 euro geldt ook voor dezelfde groep zelfstandigen in bijberoep die verplicht moeten sluiten.

