Het aantal gepensioneerden dat als flexi-jobber werkt zit serieus in de lift. Dat blijkt uit cijfers van het kabinet van minister van Sociale Fraudebestrijding Philippe De Backer (Open Vld). In het derde kwartaal van 2018 waren het er 1.830, in hetzelfde kwartaal dit jaar zijn het er al 8.857.

Het flexi-jobstatuut kwam er in 2015 om zwartwerk te bestrijden, vooral in de horeca. Wie al een job heeft - minstens 4/5 - kan daar onbeperkt bijklussen zonder een deel van de verloning te moeten afstaan. Alleen de werkgever betaalt een sociale bijdrage, van 25 procent.

Sinds januari 2018 kunnen ook gepensioneerden flexi-jobben. En dat doen ze steeds vaker. In het eerste kwartaal van 2018 ging het om 750 mensen, in het tweede kwartaal was dat al bijna verdubbeld tot 1.417 gepensioneerde flexi-jobbers. Dat aantal steeg gestaag door naar 8.857 mensen in het derde kwartaal van dit jaar. In de eerste drie maanden van dit jaar ging het nog maar om 4.390 mensen.

"Deze flexi-jobs voor gepensioneerden doen waarvoor ze bedoeld zijn: pieken in de horeca en handel opvangen en tegelijk de flexi-jobbers niet zwaar belasten op hun inkomsten", reageert een tevreden minister De Backer. "Voorheen hield een gepensioneerde van zijn of haar bijverdienste minder dan een derde over, door de progressieve belastingtarieven. Ze kwamen vaak voor verrassingen te staan bij de eindbelasting, waardoor velen ophielden met officieel bijklussen. Nu wordt er bijgeklust in het wit en is zowel de flexi-jobber, de werkgever als de overheid tevreden." Bovendien gaan veel gepensioneerden ook gewoon graag flexi-jobben, zegt De Backer. "Ze hebben sociaal contact, blijven actief, komen nieuwe mensen tegen en verdienen een centje bij. Win-win dus."

In totaal waren er in het derde kwartaal van dit jaar bijna 67.000 flexi-jobs. Volgens de meest recente cijfers stellen 15.635 ondernemingen in België flexi-jobbers tewerk. Het gaat dan vooral om kleine bedrijven, met minder dan tien werknemers. De horeca is goed voor zeventig procent van de flexi-jobs.

De meeste flexi-jobbers zijn tussen de 25 en 39 jaar oud. Bovendien gaat het vooral om Vlamingen. In totaal werd al meer dan 262 miljoen euro loon uitbetaald aan flexi-jobbers.

Open Vld wil het systeem uitbreiden naar de hele private sector, en wil dat plan ook op tafel leggen bij - eventuele - toekomstige federale regeringsonderhandelingen.