Deze maand start de Vlaamse Belastingdienst voor het eerst met de verzending van digitale aanslagbiljetten voor de onroerende voorheffing. Dat meldt minister van Financiën Matthias Diependaele.

Eigenaars van een huis, bouwgrond of andere onroerende goederen krijgen het document vanaf nu digitaal in de zogenaamde eBox als ze die geactiveerd hebben, bijvoorbeeld voor de vaccinatie-uitnodiging.

Zo gaan er geen brieven meer verloren tijdens de verzending en zijn er minder verkeerde betalingen door bijvoorbeeld typefouten, zegt Diependaele. "Maar het is ook goedkoper en ecologischer door lagere verzend- en drukkosten."

Het bedrag zal bovendien ook online kunnen worden betaald. Het volstaat om de QR-code op het aanslagbiljet te scannen met een smartphone. De betaling verloopt dan verder via de Payconiq-app of via de banking apps van enkele grootbanken.

