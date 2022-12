In de eerste 9 maanden van 2022 schaften al liefst 3.485 landgenoten zich een huis in Spanje aan. Zo'n 'casa' onder de zon heeft zeker zijn troeven, maar als je een aankoop overweegt, hou dan rekening met een aantal aandachtspunten.

Het ziet er naar uit dat nog nooit zoveel Belgen een verblijf in Spanje zullen kopen als dit jaar. Dat blijkt uit cijfers en prognoses van Azull, de Belgische marktleider in Spaans vastgoed. "Niet alleen Belgen die hun Spaanse droom door de coronacrisis hadden uitgesteld, hebben die nu massaal waargemaakt. Een plek onder de zon is en blijft gewoon erg geliefd", zegt Azull-CEO Marleen De Vijt. Ze schreef er een boek over (Hoe koop je een huis in Spanje?)

Het leven is er goedkoper

Het leven in Spanje is een pak goedkoper dan in België. De consumentenprijzen in ons land liggen gemiddeld bijna een derde (30,09%) hoger dan in Spanje. Boodschappen kosten hier 32,97% meer dan in Spanje, restaurantprijzen liggen 34% hoger. Ook in Spanje zijn de energieprijzen gestegen, al blijft het nog een derde goedkoper dan in ons land en er moet uiteraard minder gestookt worden. Net daarom willen veel mensen tijdens de wintermaanden vertoeven in Spanje - ook als ze geen vakantie hebben en gewoon blijven werken.

"Hoe je die periode praktisch invult, moet je natuurlijk afspreken met je werkgever. Verder is het ook belangrijk om met een aantal zaken rekening te houden als je naar Spanje trekt om er te werken. Zorg voor een aparte ruimte om te werken, zo is je woonkamer er alleen om te genieten van Spanje. Wie regelmatig naar Spanje trekt, kiest ook best voor een plek dicht bij een luchthaven en het allerbelangrijkste: kies voor een plaats met snelle internetverbinding. Een plekje op een berg met een prachtig uitzicht lijkt mooi, tot je telkens naar beneden moet lopen om een mail te verzenden", aldus De Vijt.

Vernieuwde belastingaangifte maakt tweede verblijf voordeliger

Als je in België woont maar een woning in Spanje bezit, moet je die ook aangeven bij de belastingdienst. Vanaf 2022 wordt er voor buitenlands vastgoed een kadastraal inkomen bepaald, net als voor een eigen woning in ons land. Tot voor kort werden de belastingen berekend op basis van het huurrendement of -waarde.

"De maatregel is sedert een jaar van kracht, maar toch belangrijk om rekening mee te houden. Vooral omdat het voordeliger uitdraait voor de eigenaars van een woning in Spanje die hun woning verhuren. Wie vastgoed in het buitenland heeft, zal voortaan doorgaans minder belasting betalen dan pakweg twee jaar geleden. Spaans vastgoed is sowieso al enorm populair bij de Belg, maar deze nieuwe regeling zal die populariteit nog een extra boost geven."

Zorg dat je je er thuis kan voelen

Een pand bezitten is één iets, de regio bepaalt in welke mate je ervan zal genieten. "Veel kandidaat-kopers maken dezelfde fout: ze zien op het internet een mooi plaatje van een prachtige Spaanse villa en willen die meteen kopen. Waar dat pand ligt en of die regio wel bij hun verwachtingen past? Daar hebben ze nog niet over nagedacht. 'Het is toch allemaal Spanje', klinkt het dan. Maar niets is minder waar. Er is een wereld van verschil tussen bijvoorbeeld de Costa del Sol en de Costa Blanca. Daarom is ons eerste advies steevast: ga éérst op zoek naar welke regio het best bij je past en zoek daarna pas naar een pand. Ook wat je kan en gaat doen met je eigen 'casa' wordt bepaald door je locatie. Denk voor jezelf na hoe je ideale dag in Spanje eruitziet. Zit je liever ganse dagen aan één van de Spaanse costa's of hou je liever van een ietwat levendigere buurt? Ook dat heeft een grote impact op de regio waar je je droomwoning kan vinden."

De woningprijzen stijgen, maar blijven goedkoper

Net als in België gingen de huizenprijzen in Spanje in 2022 fors omhoog. Sinds januari ging de prijs voor een woning met 8,5% de lucht in. Nochtans was er ook toen al een prijsstijging van 7,9% op jaarbasis. Een woning aankopen in Spanje blijft wel nog altijd pakken goedkoper dan in België. "De aankoopprijs voor een woning in Spanje benadert het absolute record van 2007. Sinds 2014 is een Spaanse woning in prijs meer dan verdubbeld. Maar een "casa" in Spanje blijft een pak goedkoper dan een woning van eender welke soort in België. In België betaal je gemiddeld €2.428 per m2, in Spanje is dat 'slechts' €1.957. Voor een pand dat in België 250.000 euro kost, betaal je in Spanje 180.000 euro. Bovendien bedraagt de btw op nieuwbouw in Spanje slechts 10%, in België is dat 21%. Bovendien zijn in België de registratierechten gestegen tot 12%, terwijl die in Spanje zelfs verlaagd worden in sommige regio's. In de Costa Del Sol bedraagt die bijvoorbeeld slechts 7%. De optelsom maakt al snel duidelijk dat Spanje goedkoper uitvalt voor wie op zoek is naar een tweede verblijf." weet De Vijt.

Raadpleeg altijd een advocaat

"Spaanse notarissen zijn niet te vergelijken met de Belgische. Bij ons spelen ze meestal een belangrijke onderzoekende rol, maar in Spanje beperkt de rol van de notaris zich grotendeels tot het vastleggen van wat de partijen hem zeggen", weet De Vijt. "Laat je daarom altijd bijstaan door een advocaat. Die kijkt bijvoorbeeld na of er geen schulden aan het pand gekoppeld zijn en of er geen hypotheek op staat. Weet namelijk dat schulden in Spanje niet aan een eigenaar vasthangen, maar aan het pand. Als de verkoper bijvoorbeeld al een aantal maanden zijn elektriciteitsfactuur niet betaald heeft, neem jij die schulden na de aankoop gewoon over."

Kies zorgvuldig een makelaar

'Makelaar' is in sommige Spaanse regio's nog geen erkend beroep. Na eerder Catalonië, zijn nu ook makelaars in de Costa Blanca verplicht zich te registreren. "Een stap in de goede richting, maar het blijft een aandachtspunt. In de andere regio's kan nog steeds iedereen makelaar worden. En dat mag je letterlijk nemen. Zo hebben we al eens een kledingwinkel gezien die in zijn etalage ook vastgoedpanden verkocht, werkelijk hallucinant. Betaal dus nooit zomaar een voorschot tot je weet of je met een erkende makelaar te maken hebt. Met andere woorden: makelaars zijn niet altijd een veilige 'derde partij'. Want als de verkoop uiteindelijk niet zou doorgaan, zie je je geld niet gemakkelijk terug." zegt De Vijt.

