55 een scharnierleeftijd...

50 wordt vaak gezien als de scharnierleeftijd. Maar 55 jaar is minstens een even belangrijk beslissingsmoment. Het is je laatste uitgelezen moment om met pensioensparen te starten, maar ook het beste tijdstip voor een defensieve pensioenspaarformule, een wachtpolis, een landingsbaan,...

© FOTO'S GETTY IMAGES