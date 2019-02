5 vragen over ouderschapsverlof na 50

Het tijdskrediet staat onder druk. De tijd dat je een jaartje kon reizen tegen een maandelijkse vergoeding is al even voorbij. Vandaag heb je een motief nodig om je loopbaan on hold of op een lager pitje te zetten. Ook voor een landingsbaan gelden strengere voorwaarden. Daartegenover staat dat de thematische verloven werden uitgebreid. Zo kan je langer - tot je kind 12 is - en flexibeler ouderschapsverlof nemen en krijg je vanaf 50 zelfs een hogere uitkering. Een goeie zaak, want 50-plussers nemen dit soort verlof vaker op. Vooral mannen.

