De komende 5 maanden - van november 2022 tot maart 2023 - kunnen we een basishoeveelheid gas en elektriciteit aan een voordelige prijs krijgen. Hoeveel precies? Krijgt iedereen hetzelfde? En wat als je niet met gas of elektriciteit verwarmt?

1. Wat houdt het basispakket energie in?

Het basispakket energie is een tegemoetkoming van 135 euro per maand voor gas en 61 euro per maand voor elektriciteit. Oorspronkelijk was deze korting voorzien voor de maanden november en december, maar de federale regering verlengde deze maatregel in het Begrotingsakkoord tot maart 2023.

2. Voor iedereen?

Neen, het basispakket krijg je enkel als je een variabel energiecontract hebt of als je een vast contract afsloot of hernieuwde na 1 oktober 2021. Ook voor wie een sociaal tarief krijgt, geldt dit basispakket niet.

Er is ook een inkomensgrens om het basispakket te krijgen. Voor alleenstaanden ligt die op 62.000 euro jaarlijks netto belastbaar inkomen en voor koppels is dat 125.000 euro jaarlijks netto belastbaar. Per persoon ten laste komt er 3.700 euro bij. Er wordt gekeken naar je 'gezamenlijk belastbaar netto-inkomen ' (GBI). Dat vind je terug op je aanslagbiljet. Het GBI blijft niet beperkt tot beroepsinkomsten, pensioenen of andere vervangingsinkomens, na aftrek van socialezekerheidsbijdragen en beroepskosten. "Het omvat ook de netto-inkomens van vastgoed, zoals het geïndexeerde kadastraal inkomen of de huur van tweede verblijven en verhuurde panden.' Met een laag loon maar met veel vastgoed kunt u dus ook boven de grenzen uitkomen", aldus Jef Wellens, fiscalist bij Wolters Kluwer, in De Tijd.

Hou er in elk geval rekening mee dat de bedragen die je ziet op je laatste aanslagbiljet slaan op je laatste aangifte (aanslagjaar 2022 - inkomsten 2021), dus dat zijn niet de bedragen die slaan op je inkomen in 2022. Als je in 2022 behoorlijk meer inkomsten had, is het dus mogelijk dat je niet de volledige korting zal krijgen.

3. Wat als je inkomen hoger ligt dan de grens? Krijg je dan helemaal geen korting?

Ligt je gezamenlijk belastbaar inkomen boven de grens, dan moet je de korting niet volledig terugbetalen. De fiscus beschouwt de korting als een belastbaar voordeel. Je zal er dus op belast worden, maar je houdt er wel nog ongeveer de helft van over. Hoeveel precies hangt af van je gemiddelde aanslagvoet.

4. Moet je de korting aanvragen?

Neen, je hoeft niets te doen. De korting wordt verrekend met je energiefactuur. Als je een deel van de korting moet terugbetalen, zal dit via je fiscale aangifte verlopen.

5. Wat als je niet met gas of elektriciteit verwarmt?

Verwarm je met stookolie, dan is er de eenmalige stookoliecheque van 300 euro (per adres) voor gebruikers van stookolie (mazout) en propaan in bulk. Die kan online of op papier aangevraagd worden. Er is geen inkomensvoorwaarde. Op 16 september 2022 besliste de federale regering om de stookoliecheque (voordien aangekondigd als premie van 225 euro) te verhogen naar 300 euro. Wie de 225 euro al gekregen heeft, zal automatisch het saldo van 75 euro op de rekening gestort krijgen.

Er komt ook een steunmaatregel (250 euro) voor wie met pellets verwarmt.

Meer info Op www.vlaandreen.be vind je de maatregelen van de Vlaamse regering (premies o.a.) en de federale maatregelen opgelijst. Maatregelen van de overheid naar aanleiding van de hoge energieprijzen | Vlaanderen.be

