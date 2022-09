We zijn voortdurend op zoek naar een goed evenwicht tussen werk en privé. Een zorgverlof van vijf dagen per jaar is een van de nieuwe maatregelen die er binnenkort aan zitten te komen.

"We kennen allemaal voorbeelden van moedige ouders in onze eigen omgeving. Een buur of een collega die zijn job combineert met de dagelijkse zorg voor een kind, een broer of een tante die het moeilijk heeft", aldus minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne. Extra zorgverlof is een manier om werk en privé beter op mekaar af te stemmen. Het maakt deel uit van de omzet...

"We kennen allemaal voorbeelden van moedige ouders in onze eigen omgeving. Een buur of een collega die zijn job combineert met de dagelijkse zorg voor een kind, een broer of een tante die het moeilijk heeft", aldus minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne. Extra zorgverlof is een manier om werk en privé beter op mekaar af te stemmen. Het maakt deel uit van de omzettingswet van de richtlijn over de work-life balance. Naast deze bestaande vormen om er even tussenuit te kunnen om iemand bij te staan, komen daar binnenkort 5 dagen zorgverlof bij om persoonlijke steun te geven aan een gezins- of familielid. "Het gaat hier niet om tijdskrediet of thematisch verlof", aldus het kabinet van minister van Werk, Pierre-Yves Dermagne. "Het zorgverlof is een flexibel verlof, dat je als werknemer kan gebruiken als een ander soort omstandigheidsverlof. Het nieuwe zorgverlof zal worden afgetrokken van het verlof om dwingende redenen. Neem je zorgverlof, dan kan je dus minder dagen verlof om dwingende redenen nemen. Maar dit verlof om dwingende redenen wordt vanaf nu wel op minstens 10 arbeidsdagen gebracht, waar dit vroeger maximum 10 dagen was. En in tegenstelling tot het verlof om dwingende redenen, wordt het zorgverlof betaald. Als het niet op een conventionele manier wordt vergoed (door je werkgever), kan een Koninklijk Besluit voorzien in een uitkering door de RVA, waarschijnlijk vanaf volgend jaar."