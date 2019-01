44.000 nieuwe jobs in een jaar tijd

'Dankzij de lastenverlaging creëren bedrijven meer jobs. Deze jobs zorgen op hun beurt voor meer koopkracht en meer sociale bijdragen aan de sociale zekerheid', aldus minister Maggie De Block.

De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid heeft de cijfers vrijgegeven voor het derde kwartaal van 2018. In vergelijking met een jaar eerder zijn er meer dan 44.206 banen bij gekomen, zo blijkt. De lijn gaat al een tijdje naar omhoog. De voorbije 20 jaar waren er nooit meer mensen aan de slag. Een record.

Nu 70% aan de slag

In het kader van de taxshift heeft de regering onder meer de basisbijdragen voor de sociale zekerheid voor werkgevers verlaagd. Zo zijn de werkgeversbijdragen gedaald van 30 naar 25 procent. 'We zien het effect van deze verlaging op het toenemende aantal jobs', benadrukt minister De Block.

'Nog nooit waren er zoveel Belgen aan de slag als vandaag', licht De Block toe. Voor het eerst zijn zeven op de tien van alle 20- tot 64-jarigen aan de slag.

Dit is geen slecht resultaat, maar sommige buurlanden doen het nog een stuk beter. In Nederland is 78% aan de slag en in Duitsland bedraagt de werkzaamheidsgraad 79,2%. 'Momenteel staat het aantal openstaande vacatures historisch hoog. We mogen gerust ambitie tonen', stelt De Block.

De Block wil op korte termijn volop inzetten op de volledige uitvoering van de jobsdeal. Eén van deze maatregelen helpt werkzoekenden om zich bij te scholen door hun ontslagpremie om te zetten naar een opleidingsbudget. Dit wordt vrijgesteld van sociale bijdragen en belastingen. Zo kunnen werknemers vlotter hun weg vinden naar openstaande vacatures en krijgen bedrijven meer kansen om te groeien.