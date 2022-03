42% van de vrouwen werkt deeltijds, tegenover 10% van de mannen

Partena Professional boog zich in een studie over de verschillen in werkregelingen tussen vrouwen en mannen. Hieruit blijkt dat 41,99% van de vrouwen deeltijds werkt, tegenover slechts 9,84% van de mannen. Dit verschil neemt toe met de leeftijd.

© Getty Images