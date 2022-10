De energiecrisis treft veel mensen. Zeker ook huurders die in slecht geïsoleerde huizen wonen. Daarom besliste de Vlaamse regering dat verhuurders van woningen met EPC label E of F de huur een jaar lang niet mogen indexeren.

Huurders die in slecht geïsoleerde woningen wonen zouden twee keer de rekening betalen: een hoge energiekost omwille van de slechte isolatie van hun woning en een hogere huurprijs door de indexering.

Daarom besliste de Vlaamse regering met een spoeddecreet om de indexering van de huur voor slecht geïsoleerde huurwoningen een jaar lang te 'bevriezen'. De maatregel ging onmiddellijk in vanaf 1 oktober 2022.

Voor woningen met EPC-label E of F mag de huurprijs in Vlaanderen een jaar lang niet geïndexeerd worden. Dat is ook zo voor woningen die verhuurd worden zonder EPC-attest (sinds 2009 moeten woningen die te huur staan een EPC-attest hebben). Huurwoningen met EPC-label D mogen voor de helft indexeren. De verhuurder van een woning met een label A+, A, B of C mag de huurprijs volledig indexeren. Het gaat over een indexering van 11,2%.

Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.

3 vragen over deze beslissing:

1. Wat als mijn huurprijs al geïndexeerd werd?

De huurprijs wordt geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Als jouw huurprijs al geïndexeerd werd voor 1 oktober 2022 kan je geen geld terugvragen. Maar de maatregel is ingevoerd voor één jaar. Dan zal jouw huurprijs volgend jaar niet geïndexeerd mogen worden, als je verhuurder tegen dan de woning niet in orde heeft gemaakt. Elk huurcontract zal minstens één keer onder de regeling vallen. (Antwoord Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele in 'de Ochtend' op Radio 1)

2. Wat als mijn verhuurder toch een volledige indexering toepast en dat niet zou mogen?

Heb je een woning met EPC-label D, dan mag jouw verhuurder maar indexeren met 50%. Heb je een label E of F, dan mag jouw verhuurder helemaal niet indexeren. Rekent hij toch teveel aan, dan moet je dit niet betalen. Als huurder mag je de vorige huurprijs blijven betalen. Je verhuurder kan jou voor de vrederechter dagen (dat kan jij ook bij een conflict), maar die zal vaststellen dat jouw verhuurder onterecht een te hoge huurprijs vraagt. (Bron: https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg)

3. Geldt deze nieuwe regel ook voor studentenhuur?

De nieuwe regel geldt voor alle lopende woninghuurovereenkomsten die gesloten zijn voor 1 oktober 2022 (die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet of de oudere overeenkomsten die vallen onder de Woninghuurwet). Ze geldt niet voor studentenovereenkomsten. (Bron: https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg

Huurders die in slecht geïsoleerde woningen wonen zouden twee keer de rekening betalen: een hoge energiekost omwille van de slechte isolatie van hun woning en een hogere huurprijs door de indexering.Daarom besliste de Vlaamse regering met een spoeddecreet om de indexering van de huur voor slecht geïsoleerde huurwoningen een jaar lang te 'bevriezen'. De maatregel ging onmiddellijk in vanaf 1 oktober 2022.Voor woningen met EPC-label E of F mag de huurprijs in Vlaanderen een jaar lang niet geïndexeerd worden. Dat is ook zo voor woningen die verhuurd worden zonder EPC-attest (sinds 2009 moeten woningen die te huur staan een EPC-attest hebben). Huurwoningen met EPC-label D mogen voor de helft indexeren. De verhuurder van een woning met een label A+, A, B of C mag de huurprijs volledig indexeren. Het gaat over een indexering van 11,2%. Vanaf 1 oktober 2023 mag een indexering voor de huurwoningen zonder EPC of met een label D, E en F opnieuw, maar volgens een aangepaste formule. Zo krijgen huurders na één jaar niet ineens een zeer hoge huurprijs.3 vragen over deze beslissing:1. Wat als mijn huurprijs al geïndexeerd werd?De huurprijs wordt geïndexeerd op de verjaardag van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst. Als jouw huurprijs al geïndexeerd werd voor 1 oktober 2022 kan je geen geld terugvragen. Maar de maatregel is ingevoerd voor één jaar. Dan zal jouw huurprijs volgend jaar niet geïndexeerd mogen worden, als je verhuurder tegen dan de woning niet in orde heeft gemaakt. Elk huurcontract zal minstens één keer onder de regeling vallen. (Antwoord Vlaams minister voor Wonen Matthias Diependaele in 'de Ochtend' op Radio 1) 2. Wat als mijn verhuurder toch een volledige indexering toepast en dat niet zou mogen?Heb je een woning met EPC-label D, dan mag jouw verhuurder maar indexeren met 50%. Heb je een label E of F, dan mag jouw verhuurder helemaal niet indexeren. Rekent hij toch teveel aan, dan moet je dit niet betalen. Als huurder mag je de vorige huurprijs blijven betalen. Je verhuurder kan jou voor de vrederechter dagen (dat kan jij ook bij een conflict), maar die zal vaststellen dat jouw verhuurder onterecht een te hoge huurprijs vraagt. (Bron: https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg)3. Geldt deze nieuwe regel ook voor studentenhuur?De nieuwe regel geldt voor alle lopende woninghuurovereenkomsten die gesloten zijn voor 1 oktober 2022 (die vallen onder het Vlaams Woninghuurdecreet of de oudere overeenkomsten die vallen onder de Woninghuurwet). Ze geldt niet voor studentenovereenkomsten. (Bron: https://www.vlaanderen.be/huurprijs-en-huurwaarborg