Op zaterdag 24 september organiseert Plus Magazine opnieuw een Recht & Gelddag. Een aantal sprekers houden boeiende uiteenzettingen over zaken die jou aanbelangen. We stelden alvast 3 vragen over de pensioenpijlers aan Franky Stevens, head of actuarial team bij HR-bedrijf Mercer.

We spreken altijd over 3 pensioenpijlers. Eerste pijler: het wettelijk pensioen, tweede pijler: het aanvullend pensioen via de werkgever, en derde pijler: het eigen pensioensparen. Soms ook over een vierde pijler: ons eigen huis. Zie jij dit ook als een echte pensioenpijler?

Franky Stevens: "Ik zie de vierde pijler eerder als de fundering voor de 3 andere pijlers. Als de financiële basis goed is (eigen huis en spaargeld), dan zijn de andere 3 pijlers een mooie aanvulling voor een rustig leven. Indien deze basis ontbreekt (bijvoorbeeld nog moeten huren voor een woning tijdens pensioen), dan moet het wettelijk pensioen worden aangesproken om aan deze basis behoeften te voldoen."

Bij het aanvullend pensioen zijn er enorme verschillen in de bedragen. Soms is een aanvullend pensioen eerder een mooi extraatje op het moment dat je met pensioen gaat, dan een echte pensioenpijler. Verkijken mensen zich daar soms niet op?

Franky Stevens: "Ja, dat is zeker het geval en ik zie dit inderdaad in mijn werk (ik werk in deze sector). Veel van deze aanvullende tweede pijler plannen zijn sector plannen die zeer lage premies toekennen aan de personen of plannen specifiek voor arbeiders. Soms is de jaarlijkse premie in dergelijke plannen beperkt tot enkele ?100. Bijgevolg is de kapitaalsopbouw dus zeer beperkt. Dergelijke plannen zijn dus meer een "nice to have" en goed om een kleine reis mee te maken na pensioen. Andere plannen zijn inderdaad meer voordelig. Via de site "mypension.be" kan een persoon de evolutie van zijn tweede pijler pensioen opvolgen. Op deze manier worden geen valse vooruitzichten geschapen."

Wat is het maximumbedrag dat iemand bij mekaar kan sparen via het pensioensparen? Stel dat je stort van je 25e tot je 65e?

Franky Stevens: "Dit is afhankelijk van het behaalde rendement. Uitgaande van een netto rendement van 2% en een jaarlijks bedrag van 990 euro is het totale opgebouwde bruto kapitaal 40,000 euro. Daarop moet nog ongeveer 10% belasting worden van afgetrokken bij effectieve opname van het kapitaal."

Meer info over de Geld en Rechtdag op 24 september en mogelijkheid tot inschrijven vind je hier.

We spreken altijd over 3 pensioenpijlers. Eerste pijler: het wettelijk pensioen, tweede pijler: het aanvullend pensioen via de werkgever, en derde pijler: het eigen pensioensparen. Soms ook over een vierde pijler: ons eigen huis. Zie jij dit ook als een echte pensioenpijler?Franky Stevens: "Ik zie de vierde pijler eerder als de fundering voor de 3 andere pijlers. Als de financiële basis goed is (eigen huis en spaargeld), dan zijn de andere 3 pijlers een mooie aanvulling voor een rustig leven. Indien deze basis ontbreekt (bijvoorbeeld nog moeten huren voor een woning tijdens pensioen), dan moet het wettelijk pensioen worden aangesproken om aan deze basis behoeften te voldoen."Bij het aanvullend pensioen zijn er enorme verschillen in de bedragen. Soms is een aanvullend pensioen eerder een mooi extraatje op het moment dat je met pensioen gaat, dan een echte pensioenpijler. Verkijken mensen zich daar soms niet op?Franky Stevens: "Ja, dat is zeker het geval en ik zie dit inderdaad in mijn werk (ik werk in deze sector). Veel van deze aanvullende tweede pijler plannen zijn sector plannen die zeer lage premies toekennen aan de personen of plannen specifiek voor arbeiders. Soms is de jaarlijkse premie in dergelijke plannen beperkt tot enkele ?100. Bijgevolg is de kapitaalsopbouw dus zeer beperkt. Dergelijke plannen zijn dus meer een "nice to have" en goed om een kleine reis mee te maken na pensioen. Andere plannen zijn inderdaad meer voordelig. Via de site "mypension.be" kan een persoon de evolutie van zijn tweede pijler pensioen opvolgen. Op deze manier worden geen valse vooruitzichten geschapen."Wat is het maximumbedrag dat iemand bij mekaar kan sparen via het pensioensparen? Stel dat je stort van je 25e tot je 65e? Franky Stevens: "Dit is afhankelijk van het behaalde rendement. Uitgaande van een netto rendement van 2% en een jaarlijks bedrag van 990 euro is het totale opgebouwde bruto kapitaal 40,000 euro. Daarop moet nog ongeveer 10% belasting worden van afgetrokken bij effectieve opname van het kapitaal."