De behoefte aan (door)groeimogelijkheden is er in alle leeftijdscategorieën: bij de 60-plussers hoopt nog bijna drie op de tien (28,8%) binnen het jaar van rol of functie te veranderen. Dat alles blijkt uit een onderzoek van hr-dienstenbedrijf Acerta bij 2500 werknemers in ons land.

De krapte op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat heel wat werknemers zelf hun carrière een bepaalde richting kunnen en willen uitsturen. Pakweg driekwart van de werkende Belgen (72,2%) geeft aan op dit moment open te staan voor een andere jobopportuniteit. Dat zijn er zeer veel, maar wel iets minder dan vorig jaar (77%). Het deel dat momenteel actief aan het zoeken is, is wel een minderheid (17%). Maar tegelijk zegt meer dan de helft van de mensen met een job (55,2%) dat ze op de korte of middellange termijn ergens anders aan de slag zouden willen gaan als de kans zich voordoet. Het aandeel werkenden dat helemaal niet geïnteresseerd is in een andere job', is beperkt: 27,9%.

Britt Winnepenninckx, experte talent bij Acerta Consult: "Dat zoveel mensen nog steeds open staan voor een andere functie, is goed nieuws voor de jobmobiliteit op onze arbeidsmarkt. Om het maximum uit de grote vijver aan werknemers te halen, kunnen bedrijven best voor zichzelf helder stellen welke profielen ze precies zoeken, waar ze voor openstaan en welke profielen ze nog missen in hun organisatie."

Verticale en horizontale (door)groeimogelijkheden

Blijkt ook uit de cijfers: werknemers die aangeven interesse te hebben in een andere job, doen dat omdat ze nog weinig doorgroeimogelijkheden zien bij hun eigen werkgever. 43,2% van de werkenden zegt: ik heb nog veel mogelijkheden bij mijn werkgever en dat is waarom ik níét geïnteresseerd ben in enige jobaanbieding. Langs de andere kant zegt 38,1% open te staan voor jobaanbiedingen precies omdat ze het gevoel hebben dat ze bij hun werkgever niet veel mogelijkheden meer zien.

Bedrijven kunnen daar op inspelen door ervaring in de sector niet als grootste vereiste naar voor te schuiven tijdens het rekruteringsproces, tenminste als ze alle potentieel willen aanspreken.

Olivier Stroobant, Managing Director Stepstone België: "Zowel om mensen aan te trekken als om mensen te houden, zijn jobmogelijkheden binnen het bedrijf doorslaggevend. Dat kan gaan over doorgroeimogelijkheden en dus over een verticale groei. Maar het kan ook gaan over horizontale groei, over de kans krijgen om andere taken te doen, bijvoorbeeld omdat iemand die taken graag doet."

Ook vijftigplussers willen veranderen

De behoefte aan (door)groeimogelijkheden daalt weliswaar naargelang werknemers ouder worden, toch blijft het relevant in alle leeftijdscategorieën. Bij de zestigplussers, bijvoorbeeld, hoopt maar liefst 28,8% binnen het jaar (nog eens) van rol of functie te veranderen binnen hun organisatie. Ook bij de vijftigers ligt het aandeel dat nog wil veranderen erg hoog (39,9%).

Bron: Acerta

