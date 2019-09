Met een zorgvolmacht kan je beslissingen nemen in de plaats van je partner, ouder, beste vriend... Anders dan bij een gewone volmacht, blijft de zorgvolmacht overeind als die persoon wilsonbekwaam wordt en kan je er sinds kort ook persoonlijke zaken mee regelen.

De zorgvolmacht bestaat sinds 2014 en wordt elk jaar populairder. Een kleine 40.000 landgenoten lieten vorig jaar een zorgvolmacht registreren. Zelf beslissen wie later voor jou beslist, daar komt het kort gezegd op neer. Veel zorgvolmachten worden opgemaakt door mensen die wensen dat eerst hun partner en later hun kinderen beslissingen nemen over hun vermogen, als ze dat zelf niet meer kunnen. Maar je kan het ook op veel jongere leeftijd doen. Want helaas kan iedereen in een coma belanden. Sinds kort kan je er ook persoonlijke zaken mee regelen. Maar ongeacht de leeftijd waarop je een zorgvolmacht maakt, je moet wilsbekwaam zijn op het moment dat je de volmacht geeft.

...