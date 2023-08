De Vlaamse loopbaancheque bestaat 10 jaar en kon al meer dan 190.000 mensen bekoren. Tijd om even stil te staan bij dit instrument.

Tien jaar geleden werd het instrument van de loopbaancheque in het leven geroepen. Met een loopbaancheque betaal je maar een deel van de loopbaanbegeleiding. In die 10 jaar hebben al 191.740 mensen gebruik gemaakt van de begeleiding. De loopbaancheques kunnen ondertussen ingezet worden in 4.104 locaties doorheen Vlaanderen en de gemiddelde tevredenheidsscore van gebruikers is met 93% zeer hoog.

Beroepskwalificatie

Vlaams minister van Werk Jo Brouns wil de kwaliteit van de loopbaanbegeleiding blijven bewaken: "Op de 10e verjaardag van de loopbaancheque bouwen we ook een extra waarborg in voor kwalitatieve loopbaanbegeleiding. Vandaag is het zo dat iedereen zich in principe loopbaanbegeleider mag laten noemen, wat tot instroom geleid heeft van allerhande coaches, die soms niet de juiste kwalificaties hebben. Vanaf 1 januari 2024 voeren we daarom in het systeem van de dienstencheques een beroepskwalificatie voor loopbaanbegeleiders in. Dat is een bewijs van kennis en kunde."

Bestaande en nieuwe loopbaancentra- en begeleiders hebben zes jaar om die kwalificatie te halen. Er worden ook enkele gelijkstellingen ingebouwd, zoals bijvoorbeeld voor mensen met een masteropleiding psychologie of loopbaanbegeleiders die reeds een voldoende hoog aantal loopbaancheques hebben uitgevoerd.

Voorwaarden

Ook al heb je een job,het kan heel nuttig en verrijkend zijn om samen met een loopbaanbegeleider jouw job/loopbaan eens te evalueren. Als je aan de voorwaarden voldoet kan je gebruik maken van een loopbaancheque. Zo betaal je zelf maar een klein deel van je loopbaanbegeleiding (40 euro per cheque). Dit zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor een loopbaancheque: Je woont in Vlaanderen of in het Brussels Gewest; je werkt momenteel voltijds of deeltijds, als werknemer of als zelfstandige; je hebt minstens 7 jaar werkervaring als werknemer of zelfstandige; in de laatste 6 jaar heb je geen loopbaanbegeleiding gevolgd.

Hoe je de cheques aanvraagt, vind je op www.vlaanderen.be/loopbaanbegeleiding

