Uit de resultaten van de nieuwe Financiële Gemoedsrustbarometer van levensverzekeraar NN blijkt dat de financiële gemoedsrust van de Belg nog nooit zo laag stond.

De koopkrachtcrisis wordt alsmaar zichtbaarder, en dat laat ook zijn sporen na op de financiële situatie van de Belg. De financiële gemoedsrustindex van de Belgen kreeg een flinke deuk: de algemene financiële gemoedsrust daalde sinds maart met 3.2 punten en staat het laagste sinds het begin van de metingen in 2020. De dalende trend werd al ingezet in maart 2021, toen de vaccinatiecampagne van de overheid was begonnen en het optimisme van de Belgen dus weer kort een boost had gekregen. Deze nieuwe crisis treft de Belgen uitzonderlijk hard, zelfs tijdens de lockdown in volle pandemie had de Belg over het algemeen meer vertrouwen in zijn financiële situatie.

Financiële situatie gaat snel achteruit

68% van de Belgen heeft een te lage gemoedsrust (onder de 65 op 100). 40% heeft zelfs weinig financiële gemoedsrust (onder de 50 op 100). Naar verklaringen is het niet lang zoeken, want op financieel gebied krijgen de Belgen grote klappen te verduren. Bij 7 op 10 Belgen werd hun financiële situatie de afgelopen 6 maanden slechter. 46% van de Belgen heeft zelden of nooit geld over op het einde van de maand. De acties die Belgen de afgelopen drie maanden namen (en nog zullen nemen) om de impact van de crisis op te vangen, worden dan ook steeds drastischer. Zo heeft een derde heeft de afgelopen maanden al spaargeld moeten aanspreken om rond te komen.

Belg ziet de winter somber tegemoet

Het optimisme over onze financiële situatie zakt snel: zo is vandaag amper 37% enthousiast over zijn/haar financiële toekomst. 52% verwacht dat na de winter hun financiële situatie nog slechter zal zijn, bij éénoudergezinnen is dat zelfs 60%. De oorzaak hiervan ligt waarschijnlijk bij de toenemende elektriciteits- en gasrekeningen. 65% van de Belgen maakt zich hier zorgen over. Bij éénoudergezinnen loopt dat cijfer op tot 77%. 66% maakt zich zorgen over de impact van de inflatie op hun spaargeld en beleggingen.

Zelfstandigen overwegen de boeken toe te doen

Ook bij zelfstandigen zet dezelfde tendens zich door. Uit de zomerpeiling van de financiële gemoedsrustbarometer bleek nog dat 1 op 3 zelfstandigen hun inkomen het voorbije jaar heeft zien dalen. Hun financiële gemoedsrust ligt met 58 weliswaar hoger dan die van de Belg in het algemeen (55), maar ook zij worden sterk getroffen door de koopkrachtcrisis. Zo zegt 1 op 4 Belgische zelfstandigen te overwegen zijn of haar zaak (gedeeltelijk of tijdelijk) te sluiten omdat die niet meer rendabel is. 21% vermoedt de boeken te moeten sluiten als de crisis nog 6 tot 12 maanden duurt.

Hoe kan je je wapenen tegen de koopkrachtcrisis? Levensverzekeraar NN zet een aantal tips op een rijtje: De constante stroom aan slecht nieuws kan wegen op de gemoedsrust. Wees daarom slim met het nieuws dat je volgt en filter wat je leest.

Crisistijden zijn uitdagende momenten en stellen de zaken op scherp. Het is een gelegenheid om kritisch te kijken naar de eigen uitgaven.

Denk actief na over de prioriteiten en zet deze vooraan op je lijst. Door op bepaalde zaken gas terug te nemen, geef je jezelf financiële ademruimte voor de echte prioriteiten.

Besef dat dit een tijdelijke fase is. Bepaalde inkomsten en uitgaven moeten nu misschien wel aangepast worden, maar dat hoeft niet een verandering voor altijd te betekenen.

Zie je zelf moeilijk de oplossingen of volgende stappen, dan kan het advies van iemand anders helpen om mee te denken hoe prioriteiten, uitgaven en inkomsten anders te gaan definiëren.

